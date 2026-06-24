Irán niega los anuncios de Trump sobre próximas inspecciones nucleares en territorio iraní

Irán reiteró este miércoles que no prevé permitir inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las instalaciones nucleares atacadas, a pesar de la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y de las recientes afirmaciones del director general del organismo, Rafael Grossi, de que las verificaciones comenzarán “pronto”.

“En Suiza no se celebró ninguna reunión con Rafael Grossi, pese a la solicitud presentada por el director general del OIEA. Tampoco existe ningún plan para permitir el acceso a las instalaciones que fueron objeto de ataques ni al material nuclear”, afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, en la red social X.

El diplomático, que participó en las negociaciones de alto nivel con EE.UU. celebradas el domingo en Suiza y posteriormente encabezó la delegación iraní en las conversaciones técnicas del lunes, aseguró que cualquier discusión sobre las inspecciones y otros asuntos relacionados con el programa nuclear solo se abordará en el marco de un acuerdo definitivo y una vez que la otra parte adopte medidas concretas para levantar todas las sanciones. (efe, afp)

Irán dice que el acuerdo para poner fin a la guerra es una “declaración de derrota de EE.UU.”

El acuerdo marco alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio es una “declaración de derrota de Estados Unidos”, afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

“El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, declaró Qalibaf durante una conferencia en Bakú (Azerbaiyán), retransmitida por la televisión iraní.

“Por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos”, añadió quien también es presidente del Parlamento.