Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 25 de junio al 1 de julio

Jueves 25

Ghost Town Alive! en Knott’s Berry Farm

El Ghost Town Alive! y las Summer Nights en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) ya comenzaron, con nuevas experiencias en el pueblo de Calico, un menú y un mercado nuevos, el show Miss Cameo Kate’s Western Burle-Q Revue en el teatro Bird, juegos, música de DJ y más. Termina el 30 de agosto. Boletos desde $65. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Dataland en The Grand LA.

Dataland abrió sus puertas en The Grand LA (100 S Grand Ave., Los Angeles), y muestra la exposición Machine Dreams: Rainforest, un viaje multisensorial a través de obras de arte dinámicas inspiradas en el mundo natural. Termina el 16 de agosto. Boletos desde $49. Informes dataland.art.

Viernes 25

Natalia Lafourcade en el Dolby

Natalia Lafourcade, la cantautora mexicana, presentará su gira Cancionero en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde interpretará su repertorio de folk y pop, además de temas de todo su repertorio. Viernes 26 y sábado 27 de junio a las 8 pm. Boletos desde $77. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Fútbol en el Music Center

Las familias enteras y todos sus amigos pueden asistir a la ¡Dale! Fútbol Watch Party para ver el partido entre España y Uruguay en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), donde estará colocada una pantalla LED gigante. Habrá actividades de arte relacionadas con el Soccer. Viernes 26 de junio de 5 a 7 pm. Evento gratuito. Informes musiccenter.org.

Foto: Music Center

Sesiones de baile en el Music Center

La serie Dance DTLA, que también tiene lugar en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), dará inicio este fin de semana con una sesión de baile que combinará varios géneros. Kati Hernández será la instructora y el DJ Puffs estará a cargo de la música. Viernes 25 de junio de 7 a 11 pm. Evento gratuito. Informes musiccenter.org.

Foto: Dance DTLA

​Serie musical en el Kidspace Museum

Las Sunset Music Series en el Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) comienzan con Le Ballet Dembaya, donde la percusión y la danza dan vida a las tradiciones de África Occidental. Viernes 26 de junio de 5 a 8 pm. Boletos desde $14. Informes kidspacemuseum.org.

Película familiar en el Cayton

Las Family Movie Nights en el Cayton Museum (395 Santa Monica Pl., Suite 374, Santa Monica) comienzan esta semana con la proyección de la cinta Space Jam; habrá una actividad manual. Viernes 26 de junio a las 6 pm. Paquetes desde $45. Informes caytonmuseum.org.

Crédito: Cortesía

Noches de vino en el Barnsdall Art Park

Las Barnsdall Fridays Wine Nights en el Barnsdall Art Park (4800 Hollywood Blvd., Los Angeles) están de regreso en la Hollyhock House, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Los Ángeles y diseñado por Frank Lloyd Wright. Con la presencia de camiones de comida, DJs, acceso a la Los Angeles Municipal Art Gallery. Todos los viernes hasta el 11 de septiembre, de 5:30 a 9 pm. Boletos $55 (incluye cuatro copas de vino). Informes barnsdall.org.

Foto: Julia Gang

Sábado 27

El último baile en La Brea Tar Pits

La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) celebrará el evento Último baile en La Brea Tar Pits, la última oportunidad para que el público disfrute de la experiencia fuera del horario habitual con música disco, barra libre y aperitivos, antes de que cierre sus puertas el 7 de julio para un proyecto de transformación de dos años. Sábado 27 de junio de 7 a 10 pm. Boleto $150 (comida y bebidas incluidas). Informes tarpits.org.

Foto: Cortesía Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Evento de washoku en la Japan House

Para celebrar la nueva exposición, WASHOKU | Nature and Culture in Japanese Cuisine, en la Japan House (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) el evento Beyond Sushi | The Story of Washoku in LA explorará la evolución del washoku con la proyección de un documental, una mesa redonda con expertos y se servirán platos populares. Sábado 27 de junio de 10:30 am a 1 pm. Boletos $35. Informes japanhousela.com.

Foto: Japan House

Miércoles 1

Rosalía en el forum Kia

La estrella española, Rosalía, iniciará el mes de julio presentando su gira internacional “Lux” en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd, Inglewood), que incluye la interpretación de los temas de su más reciente álbum, “Lux”. Miércoles 1 de julio a las 8:30 pm. Boletos dede $192. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP





