Houston: pronóstico del tiempo para este jueves 25 de junio

El clima en Houston, Texas, para este jueves 25 de junio contarásin apenas nubosidad. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 3 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 06:22 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 20:26 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Para ser concretos, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

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