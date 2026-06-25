Luis Enrique vuelve con ‘El alma en clave’

Muchas personas se han preguntado si Luis Enrique hizo una pausa en su carrera o si acaso se retiró. Esto porque el intérprete nicaragüense de salsa no había lanzado material nuevo a pesar de ser una de las figuras más reconocidas de este género a nivel mundial.

“La industria adoptó esta historia de sacar sencillos”, explicó el artista en una conversación reciente. “Se dejaron de hacer discos completos […] las [disqueras] multinacionales adoptaron eso como un uso y costumbre”.

Por lo tanto, luego de la edición de su disco “Jukebox”, en 2013, se hizo rutina para Luis Enrique grabar sencillos y además trabajar en proyectos musicales alternos menos comerciales, como “Tiempo al tiempo”, que hizo junto a C4 Trío en 2019 y que combina la voz del salsero con el sonido folclórico del cuatro venezolano; este material experimenta con ritmos como el joropo y el merengue de Venezuela.

“Las canciones que tenía escritas para otro tipo de música pues pudieron entrar ahí”, dijo. “Pero a eso se debe, a que la industria de la música adoptó una manera de llevar la música y yo entré en esa dinámica”.

Ahora, el cantante está de manteles largos porque estrenó hace poco “El alma en clave”, un álbum de once temas con el que retoma el género de la salsa y en el que figura como productor ejecutivo. En esta ocasión tiene a varios artistas invitados, como De La Ghetto, en “Nombre y apellido”, Luis Fernando Borjas en “Lobo”, Alaín Pérez en “Vuelvo a ser yo” e Israel Houghton en “Porque creo en ti”.

El tema “La foto” recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Tropical.

El amor y los temas sociales

El disco llega en un momento de gran plenitud para el artista de 62 años, cuando “aprecias realmente lo que has caminado, las experiencias increíbles que te ha traído ese camino”. El hilo conductor en este material, como en la gran mayoría de los temas de Luis Enrique, es el amor, entrelazado en las historias que narran sus canciones.

“Yo siempre ando en una intensa búsqueda, como ser humano, como músico, como creador; siempre estoy buscando ese más allá”, dijo. “Siempre estoy tratando de llegar al horizonte, lo cual es una maravillosa utopía porque nunca voy a llegar ahí, pero me encanta el camino y el lanzarme de nuevo a llegar ahí”.

En “Todo se sabe”, Luis Enrique lanza además un fuerte mensaje social y moral que funciona como una advertencia sobre la honestidad, las apariencias y el peso de las palabras. La intención en este tema, es “expresar siempre es mi punto de vista, no necesariamente político, aunque muchas cosas podrían entrar ahí. Mi interés siempre es decir lo que pienso”.

A la par del disco, Luis Enrique presenta la gira “Hoy y siempre”, que ha llevado a escenarios de Puerto Rico y próximamente a España. Es posible que pronto se anuncie una gira por países de América.

En el futuro cercano, el salsero editará un segundo volumen de “El alma en clave” porque hay muchas canciones que se quedaron fuera de este primer álbum. Además hay planes de hacer un disco doble de vinilo, un proyecto que muy pocos artistas hacen pero que el cantante considera que merece la pena realizarse.

Tanto el disco como la gira son un recuento de la exitosa y satisfactoria carrera que ha llevado el artista, y uno de sus principales objetivos es compartir esa dicha con el público.

“Tengo un profundo agradecimiento con la vida, con mi carrera, con el público, con todos los que han sido parte de mi carrera, porque indudablemente uno no hace esto solo”, asgura. “Así que [la gira] Hoy y siempre es el tour del agradecimiento, de seguir haciendo lo que amo y de seguir llenando el corazón de mucha gente de alegría y de buenas canciones”.