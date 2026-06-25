Ratones Paranoicos, 40 años de vigencia

Han pasado 40 años desde que Ratones Paranoicos, un grupo de chicos del bario de Villa Devoto, en Buenos Aires, comenzó a tocar sus canciones de rock crudo y callejero con un estilo influenciado fuertemente por el sonido de los Rolling Stones.

Actualmente, la banda liderada por Juanse, y con Pablo “Sarco” Cano, Pablo Memi y Roy Quiroga como parte de su formación, continúa activa, participando en conciertos masivos, grabando canciones nuevas, girando por el mundo y con planes como cuando eran adolescentes.

De hecho, en una reciente conversación con Juanse, cantante y compositor de la banda, dijo que la gira que acaban de hacer por Europa les sirvió para crear expectativa en otras partes del mundo y para demostrar que su música sigue viva.

“El estilo nuestro, que es el rockanrol, hay que llevarlo adelante con mucha destreza […] porque cada cinco años aparecen nuevos formatos y artistas que se van renovando y reciclando permanentemente”, dijo Juanse. “Eso hace que tengamos que aplicar mucha estrategia para mantener la vigencia”.

Y una de las pruebas de que sus canciones siguen repercutiendo en la historia del rock es su reciente interacción con Catriel y Paco Amoroso, el par de músicos y cantantes también argentinos cuya fama explotó luego de su actuación en la popular serie de conciertos acústicos de la cadena NPR Music, conocidos como Tiny Desk.

Ratones Paranoicos sorprendieron al mundo cuando, en el cierre del festival Lollapalooza Argentina, en marzo pasado, Catriel y Paco Amoroso subieron al escenario sin previo aviso para interpretar todos juntos el tema “Sigue girando”, una éxito que recientemente reversionó Ratones.

“No sabíamos qué iba a pasar porque en el mismo horario dio un concierto este fenómeno nuevo, Sabrina Carpenter”, dijo Juanse. “Bueno, había más de 70 mil personas en nuestro show, mientras también había otras 70 mil personas en el show de esta chica”.

Entre las novedades de Ratones se encuentra el sencillo inédito “Rock ‘N’ Roll Total”, que produjo Andrew Loog Oldham —productor de los Rolling Stones— y se encuentra girando por varias partes del mundo con Edición Mundial, un tour, que recibió ese nombre porque coincidió con las fechas del mundial de futbol, un deporte que, por supuesto, los integrantes del grupo siguen con fervor.

El show de Ratones, que hace un repaso por los éxitos de sus cuatro décadas de vida, ya pisó escenarios de Argentina y de Europa, y el 1 de julio llegará a Estados Unidos, con un concierto en Hollywood, Florida.

La banda tiene muchos planes que agregar a sus más de 20 discos de estudio, además de los álbumes en vivo de muchos de sus conciertos en estadios. Aunque aún no hay una fecha concreta para el lanzamiento.

“Tenemos mucho material nuevo”, dijo Juanse, quien está preparando un disco como solista. “Son temas de Papo, que es uno de los mejores guitarristas que tuvo la Argentina, un tipo que grabó con B.B. King y otros”.

Eso quiere decir que hay Ratones para rato.