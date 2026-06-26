El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. afirma que los cárteles controlan toda la frontera norte de México

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que los cárteles del narcotráfico mantienen el control de “cada pulgada” de la frontera entre México y Estados Unidos, al afirmar que las organizaciones criminales operan mediante un sistema de “plazas” con líderes identificados por las autoridades estadounidenses.

Durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, el funcionario sostuvo que nueve cárteles dominan los distintos tramos de la frontera norte de México, lo que, dijo, demuestra el alto grado de organización de estos grupos criminales.

“Les llaman plazas. Y tienen líderes de plazas y sabemos quiénes son todos esos líderes. Los estamos buscando y los vamos a arrestar”, declaró Mullin al defender la estrategia de seguridad de la administración estadounidense.

El funcionario explicó que, debido a que los grupos delictivos han encontrado formas de vulnerar las barreras fronterizas existentes, el gobierno estadounidense impulsa la construcción de un segundo muro en diversas zonas de la frontera.

?"No hay un solo centímetro de la frontera que los cárteles no controlen", afirma Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU



Ante la Cámara de Representantes, señaló que nueve organizaciones criminales mantienen el mando en la zona fronteriza entre México y? pic.twitter.com/HgQhZAHMrf — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

Según Mullin, los cárteles han logrado cortar segmentos de la infraestructura fronteriza antes de que las autoridades puedan responder, especialmente en áreas remotas, por lo que consideró necesario reforzar las medidas de contención.

Las declaraciones forman parte del discurso de la administración estadounidense para justificar el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y las acciones contra el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo.

Semanas antes, el propio secretario había reconocido la cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, al señalar que la coordinación bilateral ha permitido avances en decomisos y operaciones contra el crimen organizado, aunque insistió en que las organizaciones criminales mantienen presencia territorial a lo largo de la frontera.

Las afirmaciones de Mullin se producen en un contexto de creciente cooperación entre ambos países en materia de combate al narcotráfico, al tiempo que continúan las diferencias sobre las estrategias para enfrentar a los cárteles y el papel que debe desempeñar cada nación en la seguridad fronteriza.

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