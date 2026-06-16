EE.UU. ha entregado 313 criminales a México durante el gobierno de Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que Washington entregó 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el poder en enero de 2025.

Johnson mencionó la cifra, al informar en un mensaje en X de la detención de un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual.

“Durante la Administración del Presidente Trump, los Estados Unidos han transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos”, señaló.

No obstante, Johnson no dio detalles sobre las 313 personas transferidas ni precisó bajo qué mecanismos fueron entregadas a las autoridades mexicanas.

U.S. Border Patrol agents in the Rio Grande Valley (@USBPChief & @USBPChiefRGV) captured and sent back a Mexican national wanted in Mexico for the prostitution of a minor and sexual assault. Under President Trump’s Administration, the United States has transferred 313 wanted? pic.twitter.com/QKNGpeFVuq — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

El segundo mandato de Trump inició en enero de 2025, momento desde el cual ha aumentado la presión sobre el gobierno mexicano para endurecer la lucha contra el narcotráfico.

El diplomático agregó que esta detención realizada por la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande “representa un ejemplo más de la sólida cooperación” binacional que impulsan el presidente Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La declaración se produjo días después de que la Embajada de Estados Unidos anunciara una “nueva era” de cooperación en seguridad tras una reunión entre representantes de 15 agencias estadounidenses y autoridades mexicanas.

En las últimas semanas, Johnson también ha destacado reiteradamente la coordinación bilateral en temas como la lucha contra el narcotráfico, seguridad fronteriza e intercambio de información.

Entre los casos recientes, en sentido inverso, México trasladó en enero pasado a Estados Unidos a 37 presos requeridos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Con informacióin de EFE.

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