Se duplica el número de muertos en Venezuela; búsqueda de sobrevivientes sigue a contrarreloj

La búsqueda de sobrevivientes se ha convertido en una auténtica carrera contra el tiempo tras los terremotos en Venezuela, donde cientos de rescatistas y voluntarios trabajan sin descanso entre edificios derrumbados con la esperanza de encontrar personas con vida.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos aumentó a 589, mientras que 2,980 personas permanecen lesionadas, lo que representa un drástico incremento respecto al balance preliminar difundido tras los terremotos.

La ayuda internacional comienza a desplegarse

De acuerdo con Reuters, organismos internacionales y gobiernos extranjeros coordinaron el envío de equipos especializados en rescate urbano, hospitales móviles, insumos médicos y maquinaria para acelerar las labores de búsqueda.

Entre los países que anunciaron apoyo se encuentran México, El Salvador, España, Alemania, Suiza, Colombia, además de otros gobiernos que ofrecieron asistencia técnica y humanitaria. La Organización de las Naciones Unidas también coordina parte de la respuesta internacional.

Las próximas horas serán decisivas

Mientras continúan las tareas de rescate, miles de personas permanecen desplazadas y muchas familias esperan noticias de sus seres queridos.

Las autoridades mantienen activos los operativos de emergencia y trabajan para restablecer servicios básicos en las comunidades más afectadas. Paralelamente, organizaciones humanitarias comenzaron la distribución de alimentos, agua potable, medicamentos y artículos esenciales para atender a la población.

La magnitud de los daños ha convertido esta emergencia en una de las más importantes registradas en el país en décadas, por lo que especialistas consideran indispensable mantener la cooperación internacional durante las próximas semanas para atender tanto el rescate como la posterior reconstrucción.

“Esperamos rescatar al mayor número posible de personas con vida”, reiteraron las autoridades durante la actualización de las labores de emergencia.

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