Corea del Sur y Japón reafirman su objetivo de desnuclearización de la península coreana

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón reforzaron este domingo el compromiso de sus países con la desnuclearización de la península coreana, a pesar de los anuncios de Corea del Norte de aumentar su arsenal nuclear.

Los funcionarios se reunieron luego de que el líder norcoreano Kim Jong-un prometiera fortalecer la capacidad defensiva de su país, incluyendo dotar a su marina de armas nucleares.

El ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, recibió en Seúl a su par japonés Shinjiro Koizumi, quien realiza una visita de dos días en la que ambos países discuten formas de profundizar la cooperación militar.

Apoyo vital de Estados Unidos y esfuerzos para mejorar las complicadas relaciones históricas

Seúl y Tokio son aliados de seguridad de Estados Unidos, pero la cooperación entre sus fuerzas armadas se ha visto limitada por las tensiones históricas derivadas del mando colonial japonés en la península coreana a inicios del siglo XX.

Ambos “reafirmaron su compromiso con la completa desnuclearización de la península coreana y el establecimiento de la paz duradera, y acordaron continuar la cooperación bilateral (…) y trilateral entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos”, señala un comunicado surcoreano emitido al final del encuentro.

Además, Corea del Sur y Japón realizaron en las últimas semanas sus primeros ejercicios militares conjuntos de búsqueda y rescate en nueve años.