Once muertos al estrellarse un avión civil en Francia

Once personas murieron este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer su vuelo de bautismo en paracaidismo. La tragedia ocurrió en la localidad de Tomblaine, en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, informaron las autoridades, poco después del despegue desde el aeródromo de Nancy-Essey, donde cercanos a las víctimas vieron caer la nave en picado.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó a la prensa que son 11 las víctimas mortales (cinco monitores, cinco alumnos y el piloto de la nave), sin que haya habido “efectos colaterales” del siniestro. Seguy detalló que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente, y ahora los peritos evalúan cuál fue exactamente la falla.

Según reportes de prensa, tras despegar la avioneta giró hacia la izquierda y se estrelló poco menos de un minuto más tarde. Seguy destacó que el accidente pudo tener efectos colaterales importantes, porque ocurrió en una zona muy urbanizada, solo a unas centenas de metros del aeródromo. Un testigo dijo a BFM-TV que estaba en su jardín cuando escuchó algo como el ruido de un motor fallando y posteriormente una explosión.

Apoyo médico y psicológico

Según el medio local L’Est Republicain, el aparato accidentado es un Pilatus matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se trataba de un avión perteneciente a un club de paracaidismo. El siniestro ocurrió en Avenida Salvador Allende hacia las 11:00 horas, cerca de un supermercado en Tomblaine, en una zona colindante con un área comercial.

Equipos de apoyo médico y psicológico atendieron a los familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo, así como a otros testigos. La policía, que recopila testimonios para reconstruir los hechos, acordonó el lugar del accidente e instó en la red social X (Twitter) a evitar la zona alrededor del aeropuerto para permitir el acceso de los servicios de emergencia.