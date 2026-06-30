Sospechoso de homicidio murió mientras presuntamente intentaba ocultar el cuerpo de su pareja en Alabama

Las autoridades de Alabama investigan la muerte de una mujer de 47 años cuyo cuerpo fue encontrado junto al de su pareja en una zona boscosa del condado de Chambers.

La autopsia determinó que Jessica Folds murió por estrangulamiento, mientras que investigadores creen que Daniel Robbins, de 44 años, falleció por un ataque cardíaco cuando presuntamente intentaba trasladar el cuerpo.

Ambos fueron encontrados el 10 de junio en un área rural cercana a Lanett, de acuerdo con el medio WTVM.

Investigación apunta a un presunto caso de violencia doméstica

De acuerdo con las autoridades, los agentes acudieron al lugar después de que una persona reportara una camioneta abandonada al costado de un camino de tierra.

Según el fiscal de distrito Mike Segrest, el vehículo permanecía encendido, con la puerta del conductor abierta y el portón trasero desplegado.

Los investigadores siguieron marcas visibles en el terreno que conducían hacia una zona de vegetación donde estaban los cuerpos.

El sheriff del condado, Jeff Nelson, indicó que Folds fue encontrada con las manos sobre la cabeza y Robbins estaba cerca, en posición fetal.

Las autoridades sospechan que la mujer fue asesinada durante un incidente de violencia doméstica ocurrido la noche anterior.

Autoridades creen que el sospechoso murió mientras movía el cuerpo

Según el fiscal Segrest, la investigación preliminar indica que Robbins habría intentado deshacerse del cuerpo antes de sufrir un infarto.

Hasta ahora no se ha informado el lugar exacto donde ocurrió el homicidio.

Familiares citados en el reporte señalaron que Robbins tenía antecedentes de problemas cardíacos, aunque las autoridades no han confirmado si esa condición contribuyó directamente a su fallecimiento.

Folds residía a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrada.

De acuerdo con el reporte, deja tres hijos adultos y dos nietos.

Las autoridades no han informado un posible motivo ni han anunciado el cierre de la investigación.

El caso permanece abierto mientras continúan las diligencias para reconstruir lo ocurrido.

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