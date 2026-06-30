Una bebé murió ahogada en Wisconsin tras ser dejada en una bañera mientras su madre revisaba TikTok

Una mujer de 27 años fue acusada en Wisconsin por presuntamente causar la muerte de su hija de un año, luego de que la menor se ahogara en una bañera dentro de su vivienda en Janesville.

La acusada fue identificada como Rebecca Ambrose, quien enfrenta cargos por negligencia infantil y negligencia infantil con resultado de muerte. El padre de la niña, Jason Christianson, de 26 años, también fue imputado por dos cargos de negligencia infantil.

De acuerdo con información difundida por la Oficina del Sheriff del Condado de Rock, las autoridades respondieron el 13 de junio a una llamada de emergencia que alertaba sobre una bebé inconsciente en una residencia de Janesville.

Cuando los equipos médicos llegaron al lugar realizaron maniobras de reanimación antes de trasladar a la menor a un hospital. Sin embargo, la niña fue declarada muerta poco después.

Fiscalía: la madre dejó sola a la bebé mientras la bañera seguía llenándose

Durante la audiencia inicial celebrada esta semana, fiscales expusieron detalles de la investigación que apuntan a que Ambrose colocó a la bebé dentro de la bañera y abrió el agua para llenarla.

Según la acusación, la mujer salió del baño y posteriormente abandonó la vivienda durante aproximadamente 30 minutos.

La Fiscalía indicó que, durante ese tiempo, Ambrose habría utilizado aplicaciones como Snapchat y TikTok en su teléfono móvil.

Al regresar a la casa, encontró la bañera desbordada y a la niña flotando en el agua y sin signos de respiración.

Los investigadores señalaron además que Christianson permanecía dormido durante el incidente.

Autoridades también investigaron las condiciones del hogar

Durante la intervención policial, agentes describieron las condiciones de la vivienda como alarmantes.

Según documentos citados durante el proceso judicial, dentro del inmueble había acumulación de pañales usados, restos de comida en descomposición, presencia de insectos y suciedad visible en distintas áreas.

Las autoridades también indicaron que Ambrose ofreció versiones distintas sobre lo ocurrido durante las entrevistas posteriores al hecho.

Además del cargo relacionado con la muerte de la menor, Ambrose permanece detenida en la cárcel del Condado de Rock bajo una fianza fijada en $10,000 dólares.

Christianson recuperó la libertad tras pagar una fianza en efectivo de 1.000 dólares.

Ambos deberán comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 17 de julio, mientras continúa el proceso judicial.

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