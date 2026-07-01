Gemini Spark llega a macOS: Google quiere cambiar cómo trabajas en tu Mac

Google acaba de meterle una marcha más a su carrera de la IA y Gemini Spark llegó oficialmente a macOS, convirtiéndose en el asistente que promete transformar la forma en que los usuarios de Mac organizan su vida digital. Si eres de los que vive pegado a la pantalla trabajando, esta noticia probablemente ya te llamó la atención, así que te cuento todo lo que hay que saber.

¿Qué puede hacer Gemini Spark?

Lo primero que hay que entender es que Gemini Spark no es un simple chatbot, sino un agente que se mantiene activo las 24 horas para encargarse de tareas mientras vos hacés otra cosa. Puede organizar y renombrar archivos en las carpetas que le conectes, resumir documentos locales directamente en Google Docs y Sheets, y todo esto lo hace de manera autónoma pero siempre bajo tu dirección.

Otra de sus grandes bazas es el seguimiento en tiempo real de eventos y temas, ya sea revisando blogs, redes sociales, noticias financieras, clima, deportes o hasta tu correo electrónico. También puedes invocarlo con un simple atajo de teclado (Opción más Espacio) para pedirle ayuda instantánea sin salir de lo que estás haciendo, y con la combinación Cmd+Cmd le mandás el contexto de tu pantalla para que te ayude a depurar errores, explicar gráficos o resolver dudas visuales.

Para los que trabajan con contenido creativo, Gemini Spark suma acceso directo a Nano Banana para generación de imágenes y Veo para videos, todo desde el mismo espacio de trabajo. La app también permite compartir la pantalla completa del Mac con el asistente, así que la IA literalmente “ve” lo que estás haciendo para ayudarte mejor.

¿Gemini Spark es gratis o hay que pagar?

Aquí viene la parte que probablemente más te interesa. La app de Gemini para macOS en general es completamente gratuita, disponible en todos los idiomas y países donde ya funciona la app de Gemini. Puedes instalarla, usar los atajos y aprovechar buena parte de sus funciones sin gastar un centavo.

Ahora, la función específica de Gemini Spark todavía no llegó para todos. Google la está lanzando en fase beta exclusivamente para suscriptores de Google AI Ultra, mayores de 18 años, comenzando en Estados Unidos. O sea que si quieres probar la versión más avanzada del agente autónomo, vas a necesitar esa suscripción de pago, mientras que el resto de la app y sus funciones básicas sí las puedes disfrutar sin costo alguno.

Cómo probarla y qué requisitos pide

Si quieres meterle mano a esta novedad, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que entrar a gemini.google/mac y descargar la aplicación como cualquier otra. Después la instalas, inicias sesión con tu cuenta de Google y listo, ya tienes el asistente corriendo en tu escritorio.

Eso sí, no todas las Mac son compatibles. La app funciona exclusivamente en equipos con chip Apple Silicon y requiere tener instalado macOS Sequoia (15.0) o una versión posterior. Si tu Mac todavía corre en un procesador Intel o tiene una versión anterior del sistema operativo, vas a tener que esperar o actualizar antes de poder disfrutar de esta herramienta.

Para el caso puntual de Gemini Spark, además del requisito técnico del equipo, hace falta contar con la suscripción a Google AI Ultra y tener al menos 18 años, ya que por ahora Google está restringiendo el acceso mientras pule la experiencia en beta. Un detalle que suma puntos a favor es el tema de privacidad, porque Spark solo accede a las carpetas específicas que vos le autorices, así que tu información sensible queda protegida mientras el agente hace el trabajo pesado.

Un plus interesante es que si iniciás sesión con la misma cuenta de Google en varios dispositivos, tu historial de chat y memoria se sincronizan automáticamente, así que podés arrancar una tarea en el Mac y seguirla después desde el teléfono sin perder el hilo.

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