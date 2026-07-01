Los 4 mejores desodorantes, evaluados y reseñados





Hicimos ejercicio, salimos y sudamos con desodorantes nuevos para nosotros de Salt + Stone, AKT y otras marcas para descubrir cuáles combaten mejor el mal olor.

Casi todo el mundo necesita un buen desodorante. Hemos encontrado algunos que son realmente efectivos.

By Angela Lashbrook

Hay personas afortunadas que pueden sudar sin oler mal. Yo no soy una de ellas. Después de que nació mi primer hijo, mis hormonas se volvieron locas y lo que antes era un olor corporal que aparecía cuando hacía calor y podía controlar se convirtió en un problema de todo el año. Y ahora que estoy embarazada de mi segundo bebé, la situación no ha mejorado.

Me emocionó que me asignaran la tarea de probar los mejores desodorantes, aunque también tenía mis dudas. Los desodorantes incluidos en esta prueba no contienen aluminio, el ingrediente presente en los antitranspirantes tradicionales que ayuda a evitar la sudoración. En su lugar, utilizan otros ingredientes, como bicarbonato de sodio o alfa hidroxiácidos (AHA), para neutralizar el mal olor de distintas maneras, en lugar de evitar por completo (o casi por completo) la sudoración en las axilas.

¡Y, aun así, funcionaron! Nuestro pequeño pero poderoso equipo de evaluadores —un hombre y una mujer que hacen ejercicio con regularidad, y una mujer embarazada (yo), con un nuevo y rico cóctel de hormonas que me hace oler peor que nunca— valientemente dejaron de lado los productos en los que ya confiaban para ver si podían encontrar algo mejor.

Al menos en mi caso, así fue: quedé convencida. Sigue leyendo para descubrir qué desodorante me hizo abandonar mi antitranspirante regular y cuál olía tan mal que todavía me pregunto cómo logró pasar las pruebas de control de calidad.

Una nota sobre nuestra colaboración con SkinSafe, una organización con la que trabajamos y que utiliza datos de la Mayo Clinic para evaluar la cantidad de alérgenos presentes en muchos productos de cuidado personal: aunque esta información no influyó en nuestros resultados, decidimos incluir los datos de SkinSafe. Esta organización asigna una puntuación a los productos según cuántos de los 11 alérgenos más comunes contienen. Cuanto más alta es la puntuación, menos alérgenos tiene el producto. Esta información es especialmente útil para personas con alergias o piel sensible, como quienes tienen eccema. Si no tienes alergias y tu piel no suele reaccionar a los productos de cuidado personal, probablemente no tengas que prestar demasiada atención a esta puntuación.

Conoce a los evaluadores

Photos: Lisa Fogarty, Cesar Carroll, Angela Lashbrook (Consumer Reports)

César Carroll es analista sénior de mercado en CR. Por lo general, usa desodorantes sin aluminio y hace ejercicio la mayoría de los días de la semana.

Angela Lashbrook es redactora sénior en CR. No es fiel a ningún tipo de desodorante en particular (o al menos no lo era antes de trabajar en este artículo), aunque sí se aplica Noxzema Anti-Blemish Pads en las axilas a diario. Practica yoga varias veces por semana y suele dar largas caminatas casi todos los días.

Lisa Fogarty es redactora sénior en CR. Normalmente usa antitranspirante (con aluminio) y va al gimnasio seis veces por semana. También aparece en los videos más abajo, donde habla sobre todos los desodorantes incluidos en esta evaluación.

AKT The Deodorant Balm

No pensé que lo bien que funciona este desodorante lograra compensar lo incómodo que es aplicarlo ––algo que Lisa comenta en el video de abajo–– pero resultó que sí. El bálsamo desodorante AKT viene en un tubo y debes exprimir una pequeña cantidad, aproximadamente del tamaño de un chícharo, sobre tus dedos para aplicarlo. Eso significa que probablemente querrás al menos enjuagarte las manos, si no lavártelas por completo, después de usarlo. Pero vale la pena porque realmente funciona. “Me mantuvo oliendo bien durante toda mi sesión de pesas y hasta entrada la noche”, dijo César, quien probó la fragancia SC.03 Vetiver, Lavandin, Citrus. “A mí me encanta cómo huele. Tiene una nota cítrica fresca al principio, probablemente gracias al yuzu, y un toque final de eucalipto. Se siente fresco y limpio sin parecer artificial, y tiene un aroma que se siente muy sofisticado”.

Lisa y yo probamos las variedades SC.00 Unscented y SC.04 Mint, Pomelo, Tomato Vine, respectivamente. “La única fragancia que percibí fue un ligero aroma a sal. Me recordó un poco a la playa, pero sin resultar molesto”, dijo Lisa. “Creo que hizo un muy buen trabajo. Ahora tengo curiosidad de probar las versiones con aroma”. En mi caso, el suave aroma herbal de mi versión era discreto (apenas lo noté, para ser sincera). Pero eso, al parecer, no afectó en absoluto qué tan bien funcionó. A pesar de pasar un día muy activo caminando con mi hijo pequeño bajo el sol con temperaturas en los altos 70 °F, no olí mal en ningún momento.

El desodorante AKT no dejó residuos en nuestra ropa. Según la empresa, su empaque está completamente libre de plástico, y la llave especial incluida para exprimir hasta la última gota del producto fue la ganadora en nuestra evaluación de exprimidores para tubos. (Eso podría ayudar a justificar un poco su precio de lujo).

A los tres nos encantó el desodorante AKT. Yo seguiré teniéndolo a la mano, a pesar de la pequeña molestia de tener que aplicarlo con los dedos (y de su precio, que es un tanto exorbitante).

SkinSafe: Este producto obtuvo una puntuación de 91 en SkinSafe. Contiene fragancias, como la mayoría de los productos incluidos en este artículo, y soya. Esto también aplica a la versión sin fragancia de la marca, ya que contiene extracto de Calendula officinalis, un ingrediente que SkinSafe considera una fragancia.

Salt & Stone Aluminum Free Deodorant

El desodorante Black Rose & Oud de Salt & Stone se ha convertido en mi favorito. Aunque seguiré teniendo el AKT en el botiquín para usarlo de vez en cuando —después de todo, funciona de maravilla—, Black Rose & Oud huele increíble y funciona igual de bien. (Mi experiencia con este desodorante fue muy parecida a la de César con AKT: ambos son excelentes productos, aunque probamos fragancias diferentes de cada uno, por lo que nuestra experiencia varió un poco). Black Rose & Oud no es precisamente discreto. Tiene un aroma amaderado, seco y neutro que se hace notar durante aproximadamente media hora después de aplicarlo. Después se vuelve más discreto y cumple muy bien su función de proteger a quienes están a tu alrededor del mal olor de quien lo usa (al menos en mi caso).

“Probé la fragancia Black Rose & Oud. Era una maravilla. No me cansaba de su aroma”, dijo Lisa, quien también encontró que controlaba el mal olor casi tan bien como AKT. “Además, el envase es muy elegante”.

El producto en sí es bastante suave. Me preocupaba acabarlo rápidamente, algo que no sería ideal considerando su precio relativamente elevado ($20). Tiene una textura ligeramente granulada y deja un acabado brillante en las axilas al aplicarlo, pero no se siente húmedo ni manchó mi ropa. (César sí notó un ligero residuo en camisetas negras ajustadas). César probó la fragancia Santal & Vetiver de Salt & Stone y no quedó del todo convencido con qué tanto se percibía el aroma. “Me encantan las notas de sándalo y vetiver, y en general me parece una buena fragancia, pero para mi gusto era demasiado sutil”, comentó.

SkinSafe: Este desodorante obtuvo una puntuación de 91 en SkinSafe. Contiene fragancias, gluten y coco.

Saltair Skincare Deodorant

El desodorante de Saltair Skincare es único por un par de razones. Viene en un envase reutilizable, así que, si te gusta lo suficiente como para volver a comprarlo, puedes colocar un repuesto de $8 en el cartucho de plástico y reducir la cantidad de plástico que utilizas. Además, su fórmula contiene ácido salicílico, que ayuda a combatir el mal olor y a suavizar la piel de las axilas.

“Me mantuvo libre de mal olor durante todo el día”, dijo Lisa. “Me encantó lo seco que se sentía tanto al aplicarlo como horas más tarde”. Yo también noté que dejaba una sensación bastante seca y que dejaba muy pocos residuos en la ropa.

Sin embargo, a Lisa no le gustó mucho la fragancia de vainilla, sal marina y sándalo que probó. “Al principio me recordó a esos días de infancia felices, corriendo y jugando en parques de diversiones junto al mar”, comentó. “Pero con el paso de las horas empecé a notar que las notas de vainilla olían cada vez más artificiales. La vainilla es una fragancia difícil de hacer bien, y esta me recordó demasiado a la plastilina Play-Doh”.

César y yo no quedamos del todo convencidos con las fragancias que probamos. Él eligió Santal Bloom (sándalo, ámbar y almizcle) y consideró que tanto el aroma como qué tan bien funcionó eran buenos, aunque algo débiles. “Al principio hace un trabajo bastante bueno, pero en mi caso el efecto no duró mucho y terminé teniendo que volver a aplicarlo”, comentó. Yo probé Exotic Pulp (naranja, guayaba y maracuyá) y me pareció un poco dulce, aunque eso no necesariamente será un inconveniente para todo el mundo. Dicho eso, no cumplió del todo con su función y, para el final de la tarde, ya podía detectar un ligero mal olor (por suerte, bastante ligero).

SkinSafe: Este desodorante tiene una puntuación de 91 en SkinSafe. Contiene fragancia, coco y ácido salicílico, que pueden causar irritación en algunas personas.

Secret Aluminum Free Deodorant

El desodorante sin aluminio de Secret es una opción perfectamente válida si tienes un presupuesto (el ganador, AKT, cuesta cuatro veces más) o simplemente no quieres gastar de más en alguna de las marcas más especializadas que recomendamos anteriormente. Yo probé la versión Rose y, aunque el aroma no me encantó —tenía un aroma como a talco y bastante genérico, y me recordó a los desodorantes que usaba cuando tenía 14 años— hizo un excelente trabajo controlando el mal olor. César también consideró que hacía un buen trabajo controlando el mal olor. Sobre la fragancia Cotton, comentó: “Me encantó el aroma. En general, me ayudó a mantener un olor fresco durante al menos tres cuartas partes del día”.

¿Su principal desventaja? La textura. “Deja una especie de capa blanca en las axilas”, dijo Lisa. “Puede ensuciar. Después de girar la base para sacar más producto antes de aplicarlo, noté que los lados del aplicador quedaron con residuos blancos”. Todos también notamos algo de residuo en la ropa, así que conviene tener cuidado al ponerse una camiseta por la cabeza cuando uses este desodorante.

SkinSafe: Este producto obtuvo una puntuación de 91 en SkinSafe. Contiene fragancias, gluten y propilenglicol, un ingrediente al que algunas personas pueden ser alérgicas.

Lume Whole Body Deodorant

El desodorante para todo el cuerpo de Lume está bien, aunque depende del olor que elijas. César y yo probamos Fresh Alpine y Clean Tangerine, respectivamente. A César le encantó su fragancia, y a mí la mía me gustó lo suficiente. (Tiene esa dulzura de dulce de naranja que no es muy de mi estilo, pero, como ya mencioné, eso es cuestión de gustos y no será un inconveniente para todo el mundo). Además, funciona bien. “Me encanta el aroma; dura bastante y me ayudó a mantener un olor fresco durante gran parte del día”, comentó César. “En los días de descanso, cuando no iba al gimnasio, seguía oliendo bien incluso hasta el día siguiente”.

Pero Lisa, que probó la fragancia Vanilla Bliss, tuvo una experiencia muy diferente. “Probé la versión de vainilla y era tan empalagosa que no soportaba olerla. Me recordó al aroma de la plastilina Play-Doh”, dijo. “De hecho, volví a aplicarme el desodorante y sentí que ese olor a vainilla tan desagradable era lo que intentaba disimular mi propio olor. No sentí que estuviera neutralizando el mal olor, sino simplemente cubriéndolo”.

Elige tu aroma con cuidado —quizás oliendolo discretamente en la tienda— y este desodorante podría darte buenos resultados.

SkinSafe: Las versiones con fragancia de este producto tienen una puntuación de 91 en SkinSafe. Contienen fragancias, propilenglicol y ácido mandélico, ingredientes que pueden causar irritación en algunas personas. La versión sin fragancia tiene una puntuación perfecta de 100 en SkinSafe.

Native Deodorant

Encontramos que el desodorante Native dejaba residuos y, más importante aún, no era muy efectivo. “Tiene una textura poco uniforme y algo granulosa. El envase venía con parte del desodorante acumulada y pegada en la parte interior de la tapa”, dijo César. “Al quitar y volver a poner la tapa, pueden desprenderse residuos que pueden ensuciarte”. César también tuvo que volver a aplicarlo a la mitad del día y señaló que dejó algunas marcas blancas en sus camisetas negras.

A Lisa tampoco le gustó la barra, que le pareció incómodamente ancha. Además, no controló bien el mal olor después de hacer ejercicio, y volver a aplicarlo al final de la tarde tampoco fue suficiente para llegar hasta la mañana siguiente, a pesar de que tuvo poca actividad durante ese tiempo. “Funcionó bien por algunas horas. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, noté algo de mal olor”, dijo. “Yo nunca tengo olor por la mañana. No sudo mientras duermo. Así que tengo que concluir que este desodorante simplemente no cumplió con lo que prometía”.

¡Sin embargo, los olores no eran malos! César probó Sea Salt & Cedar y dijo que le “encantó”, mientras que Lisa describió Coconut & Vanilla como “agradable y sin ser demasiado fuerte”.

SkinSafe: Native Deodorant tiene una puntuación SkinSafe de 91. Contiene coco y fragancia. La versión sin perfume tiene una puntuación de 100, aunque contiene coco y gluten.

Mando Whole Body Solid Deodorant Stick

Al menos en cuanto a las fragancias, tenía muchas expectativas porque son exactamente el tipo de aromas que me gustan. Pero la versión Mando de Cedar Grove no olía a un bosque de cedros. Más bien me recordó a una colonia que podría usar un adolescente o, siendo más amable, a un desodorante masculino bastante común. Lisa también probó Cedar Grove y le pareció una fragancia demasiado fuerte y masculina. (Aunque la versión Mando, como su nombre lo indica, está dirigida a los hombres, el aroma a cedro no es necesariamente una fragancia masculina).

Sin embargo, sí funcionó bien para controlar el mal olor en el caso de Lisa y César. “Hace un excelente trabajo controlando el mal olor y dura bastante”, dijo César, a quien le encantó la fragancia Bourbon Leather, aunque señaló que algunas personas podrían encontrarla un poco dulce.

SkinSafe: Este desodorante obtuvo una puntuación de 91 en SkinSafe. Contiene fragancias, propilenglicol y ácido mandélico, ingredientes que pueden causar irritación en algunas personas.

Old Spice Aluminum-Free Deodorant for Men

¿Quién necesita preocuparse por el olor corporal cuando lleva puesto un desodorante que huele tan mal? César, quien probó la fragancia Raptorstrike, comentó: “El olor es muy intenso y artificial. Sentía como si me estuviera poniendo un detergente en las axilas”. Lisa, que probó Nightpanther, dijo: “Huele como si estuviera tratando de quitarte la novia en un bar”. Yo también probé Nightpanther y me pareció que olía a una fragancia masculina bastante genérica, similar a Mando. Eso me hizo preguntarme si las fragancias de desodorante para hombres reciben el mismo nivel de atención y cuidado que las que se comercializan para mujeres.

Tanto César como yo notamos que nos irrito la piel; fue el único producto de los que evaluamos que nos causó eso.

SkinSafe: Este desodorante tiene una puntuación de 91 en SkinSafe. Contiene fragancia, colorante y propilenglicol.

Nécessaire The Deodorant Gel

Probé este desodorante en la fragancia Eucalyptus y me desagradó tanto que estuve a punto de tirarlo a la basura. Olía a pimienta negra, una fragancia que, por lo general, no es precisamente la que uno quiere llevar puesta. Le di varias oportunidades. Quizá simplemente estaba teniendo un mal día. Lamentablemente, cada intento me hacía sentir como si estuviera interpretando a la Duquesa de Alicia en el País de las Maravillas, la extravagante amante de la pimienta que hace estornudar sin parar a todos los que la rodean.

La experiencia de Lisa con la versión sin fragancia fue menos dramática, pero también un fracaso. “Salí a correr. Este desodorante no aguantó el sudor y, digamos que después no olía precisamente a un jardín de rosas”, dijo. “No confiaría en este desodorante para acompañarme en un día de estrés o de mucha actividad”.

El gel desodorante de Nécessaire viene en presentación roll-on. Se aplica húmedo y permanece así durante bastante tiempo. Como dijo Lisa, “al menos 20 minutos. Tiene una aplicación húmeda y pegajosa. Odie cómo se sentía sobre la piel. Estaba frío, húmedo, pegajoso. Uf”.

Así es.

SkinSafe: Este producto obtuvo una puntuación de 91 en SkinSafe. Contiene fragancias, además de ácidos cítrico, láctico y mandélico, que pueden causar irritación en algunas personas. Aunque la compañía ofrece una versión sin fragancia, esta contiene extracto de manzanilla (Chamomilla recutita) y agua de hamamelis (Hamamelis virginiana), ingredientes que SkinSafe considera fragancias.

Cómo realizamos las pruebas

Nuestras pruebas para este artículo fueron bastante sencillas. Usamos cada desodorante durante al menos dos días y nos aseguramos de ponerlo a prueba realizando actividad física moderada o intensa en al menos uno de esos días. Evaluamos los siguientes criterios:

¿Qué tan bien controla el mal olor?

¿Mancha la ropa?

¿Qué tal huele?

¿Es fácil de aplicar o deja residuos?

¿Irrita las axilas?

¿Se seca rápido después de aplicarlo o permanece húmedo durante un tiempo?

¿Cuál es la diferencia entre un desodorante y un antitranspirante?

Aunque solemos llamarles “desodorantes” a ambos, los desodorantes y los antitranspirantes no son exactamente lo mismo. Los antitranspirantes reducen la cantidad de sudor que producen las axilas, generalmente mediante sales de aluminio que bloquean temporalmente las glándulas sudoríparas e impiden que el sudor salga a la superficie. Esto ayuda a mantener la piel seca y, como el mal olor se produce cuando el sudor interactúa con las bacterias presentes en la piel, también suele ayudar a prevenirlo. Los desodorantes, no evitan la sudoración. Su función es controlar el mal olor mediante ingredientes que neutralizan las bacterias responsables de producirlo. Además, suelen incluir fragancias para ayudar a disimular los olores.

¿Por qué usar un desodorante en lugar de un antitranspirante?

Es una cuestión de gusto personal. Algunas personas se preocupan porque creen que el aluminio en los antitranspirantes podría causar cáncer de mama. Sin embargo, la Sociedad Americana Contra el Cáncer señala que no existen estudios sólidos que demuestren una relación entre ambos. Otras personas están preocupadas por una posible relación entre el aluminio y la demencia. Pero, según la Sociedad del Alzheimer, “no se ha establecido una relación convincente entre el aluminio y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer”.

Así que, al final, todo se reduce a una cuestión de preferencias. A mí no me gusta la sensación que dejan los antitranspirantes en las axilas, se sienten pesados y me cuesta trabajo quitarmelo cuando me baño. A otras personas no les molesta la sensación que deja el sudor. O quizá ya encontraron un desodorante que les gusta y que controla el mal olor sin necesidad de aluminio.

Pero no necesitas preocuparte por que los antitranspirantes causen cáncer o demencia. Así que, si prefieres mantenerte las axilas secas y controlar el mal olor, un antitranspirante podría ser una mejor opción para ti.

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