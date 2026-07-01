Pronóstico del tiempo en Miami para este miércoles 1 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 1 de julio indica que la temperatura alcanzará un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 56% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:33 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:16 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 90 grados Fahrenheit (27 y 32 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 66%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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