Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 2 al 8 de julio

Jueves 2

Beach Boys en el Hollywood Bowl

El concierto July Fourth Fireworks Spectacular with The Beach Boys en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) celebrará el cumpleaños 250 de Estados Unidos, además del Día de la Independencia. Los Beach Boys interpretarán temas como “Surfin’ USA”, “I Get Around” y “Fun, Fun, Fun”. Las tres noches habrá fuegos artificiales. De hoy jueves 2 al sábado 4 de julio. Boletos desde $18. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía

Día de la Independencia en el Skirball

La banda de Nueva Orleans, Tank and the Bangas, con su mezcla de poesía hablada, jazz, soul y hip hop, actuará en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), como parte de las celebraciones para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos. Butter Funk Family abrirá el show y habrá sesiones del DJ Tosstones. Hoy jueves 2 de julio a las 7 pm. Boletos desde $30. Informes skirball.org.

Foto: Cortesía

Nuevo integrante en el LA Zoo

El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) está celebrando el nacimiento de una cebra macho conocida como Grevy. La cría nació esta primavera y es el primer nacimiento de una cebra de Grevy en el zoológico de Los Ángeles desde 2019. En vista permanente. Boletos desde $22. Informes lazoo.org.

Foto: LA Zoo

Exhibición en el Skirball

La exhibición Outsiders, Outcasts, Rebels + Weirdos: Punk Culture 1976–86 en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) rastrea el tejido conectivo del punk en escenas clave de los Estados Unidos y el Reino Unido, centrándose en Nueva York, Londres, Los Ángeles y Washington, DC. Termina el 6 de septiembre. Boletos desde $15. Informes skirball.org.

Foto: Skirball Cultural Center

El arte de Joshua Vides en el Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) expone la muestra Flat Out: The Art of Joshua Vides, en la que el artista Joshua Vides transforma la Galería de la Fundación Armand Hammer en una experiencia de alto contraste que recrea un taller mecánico, mostrando su estética característica de “de la realidad a la idea”. Termina el 5 de julio de 2027. Boletos desde $25. Informes petersen.org.

Foto: museo Petersen

Fiestas futboleras en el Getty

Durante días selectos, el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) realiza las Getty Soccer Watch Parties, una fiesta en la que los asistentes pueden disfrutar de los partidos del campeonato mundial de futbol. Entrada gratuita con reservación. Informes getty.edu.

Foto: Archivo

Viernes 3

4 de Julio en Knott’s y Six Flags

Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) y Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) celebrarán los 250 años de Estados Unidos fuegos artificiales y entretenimiento para toda la familia. Ambos parques ofrecerán postres y bebidas festivas. Sábado 3 y domingo 4 de julio. Boletos desde $55. Informes knotts.com y sixflags.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Sábado 4

4 de Julio en el museo Huntington

El Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) abrirá sus puertas el 4 de julio por primera vez en su historia y tendrá actividades como un menú especial en el 1919 Café. Sábado 4 de julio. Boletos desde $5. Informes huntington.org.

Celebración en el Queen Mary

El barco Queen Mary celebrará el Día de la Independencia con una serie de actividades que también conmemorarán el 250 aniversario de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la nave celebrará su 90 aniversario. Habrá actuaciones en vivo en varios escenarios, artistas itinerantes, juegos interactivos, comida y bebida y fuegos artificiales. Sábado 4 de julio de 3 a 10 pm. Boletos desde $45. Informes queenmary.com.

Foto: Queen Mary

4 de Julio en el parque Gloria Molina

La Summer Block Party en el parque Gloria Molina (200 N. Grand Ave., Los Angeles) celebrará el 4 de Julio con música en vivo, arte interactivo, una presentación de danza de Kaimera, un show de drones y sesiones de los DJ Anthony Valadez y Pangea Sound. Para toda la familia. Sábado 4 de julio de 4 a 9:30 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.