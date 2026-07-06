Madre que atribuyó la muerte de sus gemelos a las vacunas es acusada de asesinarlos en Idaho

Una mujer de Idaho que el año pasado aseguró públicamente que sus hijos gemelos habían muerto tras recibir varias vacunas enfrenta ahora dos cargos de asesinato en primer grado, después de que una investigación concluyera que los menores presuntamente fueron asfixiados.

El Departamento de Policía de Payette informó que Andrea Shaw, de 23 años, fue acusada formalmente por un gran jurado y arrestada el pasado martes en Boise.

La acusación sostiene que los niños murieron por asfixia

Los gemelos, identificados como Dallas y Tyson, de 18 meses, fueron encontrados sin vida el 1 de mayo de 2025 en una cama que compartían.

En ese momento, las autoridades no divulgaron públicamente la causa de la muerte.

Sin embargo, la acusación presentada en el condado de Payette sostiene que Shaw provocó la muerte de ambos menores por asfixia, según documentos judiciales citados por el medio KTVB.

La madre culpó públicamente a las vacunas

Días después del fallecimiento de los niños, Shaw y su esposo participaron en un pódcast financiado por Children’s Health Defense, organización conocida por difundir afirmaciones contrarias a las vacunas.

Durante la entrevista, la mujer aseguró que los gemelos comenzaron a enfermar poco después de recibir tres vacunas y afirmó que esa habría sido la causa de sus muertes.

Hasta la fecha, no se ha presentado evidencia científica que respalde esa afirmación.

La defensa mantiene esa versión

El abogado de Shaw, Joe Filicetti, declaró a KTVB que continúa creyendo que las muertes estuvieron relacionadas con la vacunación, aunque tampoco presentó pruebas que sustenten esa hipótesis.

El defensor informó además que su clienta dio a luz recientemente a otro hijo mediante una cesárea prematura y que el bebé permanece al cuidado de su esposo.

Podría enfrentar la pena de muerte

Tras su detención en el condado de Ada, Shaw fue trasladada al condado de Payette, donde permanece recluida con una fianza fijada en dos millones de dólares.

La mujer compareció de manera virtual ante el tribunal durante la audiencia de lectura de cargos.

En esa diligencia, el juez le informó de las acusaciones en su contra y de las posibles sanciones que enfrenta, entre ellas la pena de muerte, contemplada por la legislación de Idaho para determinados casos de asesinato en primer grado.

Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las pruebas que sustentan la acusación, mientras el proceso judicial continúa.

Sigue leyendo:

– Qué pasa si un inmigrante indocumentado tiene un arma en EE.UU.

– Condenan a hombre de Alabama que abusaba de una niña a cambio de usar videojuegos.

– Dentista arrestado en Florida por planear encuentro sexual con una mujer y su hija de 9 años.

–Condenan a líder de secta por abusar de varias niñas a quienes llamaba “esposas espirituales”