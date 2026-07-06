Xbox anuncia el recorte más grande de su historia: esto es lo que dijo Asha Sharma a sus empleados

Este lunes, Microsoft confirmó lo que era un secreto a voces en mundo de los videojuegos con un que si bien ya veía venir, no deja de ser un golpe fuerte para la industria. Asha Sharma, CEO de Xbox, confirmó a través de un correo electrónico interno que la compañía comenzará “la reestructuración más significativa” en toda su historia, y los números hablan por sí solos.

This is an important email I sent today to all employees at XBOX:



Team,



We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include? — ASHA (@asha_shar) July 6, 2026

Cuántos empleados perdieron su trabajo hoy

La cifra es contundente. Xbox eliminará aproximadamente 3,200 puestos a lo largo del año fiscal 2027, y esto no va a suceder de un solo golpe. Este mismo lunes, alrededor de 1,600 personas fueron notificadas de que su rol ha sido eliminado, lo que representa la mitad del recorte total anunciado.

Sharma fue muy directa en su mensaje al reconocer que estirar los despidos durante casi un año genera “desafíos adicionales” para todos, pero también fue clara al explicar que no era posible ejecutar todos los cambios en un solo día dada la magnitud del ajuste. Esa transparencia, aunque dolorosa, le da un tono distinto a este comunicado comparado con otros anuncios similares que hemos visto en la industria tech.

Además del recorte de personal directo, cuatro estudios dejarán de pertenecer a Xbox y pasarán a nuevas manos. Compulsion Games y Double Fine Productions se convertirán en estudios independientes conservando su propiedad intelectual y catálogo. Por su parte, Ninja Theory y Undead Labs ya firmaron términos para unirse a nueva propiedad con financiamiento para completar proyectos como Senua y State of Decay 3. Arkane, en Francia, también está en proceso de revisión estratégica junto a su consejo laboral.

Por qué Xbox toma esta decisión tan drástica

La justificación de Sharma va más allá de un simple ajuste de presupuesto. Según la CEO, el negocio actual de Xbox “no está saludable”, con márgenes de ganancia que son entre 3 y 10 veces más bajos que los de empresas comparables en plataformas y publicación de videojuegos.

El problema, explica Sharma, tiene raíces más profundas. Xbox entró a esta generación de consolas con una base de usuarios más pequeña y una estructura de costos más alta que la competencia. La apuesta por Game Pass, el enfoque multiplataforma y un portafolio más amplio de contenido no crecieron al ritmo esperado, mientras el negocio principal se debilitaba.

A esto se suma que la industria enfrenta actualmente la crisis de hardware más severa de su historia, un factor externo que complicó aún más el panorama para Microsoft. La compañía también reconoció que, en promedio, perdían 64 centavos por cada dólar invertido en adquisiciones de estudios, un dato que explica por qué decidieron soltar algunos de esos activos.

Los cambios estructurales que vienen para Xbox

Más allá de los despidos, Sharma delineó tres ejes de transformación que definirán el futuro de la compañía. El primero es un reseteo del portafolio de contenido, priorizando proyectos de mayor impacto y dando más independencia a estudios pequeños con herramientas abiertas de desarrollo.

El segundo eje apunta directamente a la burocracia interna. Actualmente, en algunas partes de la empresa, el trabajo pasa por hasta 14 capas de gestión antes de concretarse. Sharma prometió reducir esas capas a un máximo de cinco, e idealmente a tres, apostando por una estructura más plana basada en makers, player-coaches y responsables directos de cada decisión.

El tercer eje introduce un cambio de liderazgo clave. Xbox creará por primera vez un puesto de Chief Operating Officer con responsabilidad total sobre contenido, hardware, plataforma y servicios. Helen Chiang, con casi 20 años en la compañía, asumirá este nuevo cargo y reportará directamente a Sharma. Además, Mojang y King (los estudios detrás de Minecraft y Candy Crush) ahora reportarán directamente a la CEO, reflejando su peso como las franquicias con mayor cantidad de jugadores activos mensuales dentro del ecosistema Xbox.

Pese al tono duro del comunicado, Sharma cerró con un mensaje que busca proyectar confianza hacia el futuro. La ejecutiva aseguró que la compañía invertirá en Xbox “tanto como siempre” durante este año fiscal, aunque con mayor disciplina y enfoque, con la meta de regresar al crecimiento durante 2027.

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