Microsoft anuncia una nueva ola de despidos que podría afectar a más del 2% de su plantilla

Recientemente, a través de un comunicado, la empresa tecnológica multinacional estadounidense Microsoft anunció una nueva ola de despidos en las próximas semanas que podría afectar al menos un 2.5% de su plantilla para este verano.

De acuerdo con el último informe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la compañía fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen empleaba el año pasado aproximadamente 228,000 trabajadores a tiempo completo en todo el mundo; sin embargo, este reciente recorte supondría el despido de unos 5,700 empleados.

Los recientes recortes forman parte de una reestructuración dentro de la compañía, los cuales se prevé que puedan afectar tanto las ventas como la consultoría y división de videojuegos de Xbox.

No obstante, esta no es la primera vez que la empresa dedicada a desarrollar, entre otras cosas, software, dispositivos de hardware, servicios en la nube e inteligencia artificial anunciara olas de despidos.

A mediados del año pasado recortó un 4% de su plantilla, aproximadamente 9,000 empleados, los cuales se sumaron a los 6,000 despidos de mayo; en general, Microsoft en 2025 eliminó 15,000 puestos de trabajo.

Según los últimos reportes, las acciones de Microsoft han caído cerca del 19%, en medio también de reajustes en el sector tecnológico ante los recortes de gastos y la cuantiosa inversión en el desarrollo de más recursos de inteligencia artificial.

Por otro lado, también se espera que la división de videojuegos realice una ronda de despidos. Recientemente, Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, anunció un “reinicio” de las operaciones tras varios meses con bajos resultados, por lo que la reducción no solo implicará áreas de marketing, sino también cierres de estudios o cancelaciones de proyectos de nuevos videojuegos.

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