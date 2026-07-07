¿Por qué deben preocupar las deportaciones aceleradas de ICE avaladas por un tribunal?

No hay una fecha específica en que el gobierno del presidente Donald Trump reinicie su política de deportaciones aceleradas, luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., las avalara, pero expertos recuerdan a inmigrantes indocumentados que podrían estar en riesgo de ser detenidos y procesados bajo estos lineamientos.

Harold Solis, co-director Legal de Make the Road New York, la organización que lidera la demanda a favor de inmigrantes, explicó sobre las detenciones y la llamada regla de dos años, es decir, estrictamente, las deportaciones aceleradas deberían aplicar a estar personas, pero hay dudas sobre a partir de cuándo se consideran esos dos años.

“Este requisito de que nada más aplica para personas que han pasado aquí menos de dos años en sí está escrito en la ley”, dijo. “Lo que quiere hacer esta administración es como usarlo no solamente contra esas personas, pero también a cualquier persona que esté aquí en los Estados Unidos y que tal vez sí tenga más de dos años”.

En el podcast ‘El Diario Sin Límites’, Solís compartió que ha habido casos de personas con más de dos años viviendo en EE.UU., pero no tuvieron elementos para defenderse y entraron al proceso de deportación.

“Hemos visto casos donde, porque el proceso [de la deportación] es tan acelerado, todo es muy rápido, no hay un abogado que está ahí, no hay una [audiencia en] corte”, indicó.

Agregó que el principal problema con las reglas que aplica la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es que un agente detiene a la persona y aunque esa persona arrestada muestre alguna evidencia de que lleva viviendo en el país más de dos años, el mismo agente –o un supervisor—será quien revise y determine tal evidencia.

Es decir, con esta política, los agentes de ICE se vuelven ejecutores de la detención, evalúan evidencia y toman la decisión final, no hay intervención de un juez o una tercera parte imparcial.

“Es el mismo oficial, muchas veces, que está tomando la decisión”, acotó Solís.

Las recomendaciones para inmigrantes

Solís, quien es abogado, recomendó a los inmigrantes a planear con su familia un plan de acción en caso de enfrentar una detención y un proceso de deportación.

“Primeramente, les recomiendo que, si no lo han hecho todavía, deberían de tener como algo, una cajita, un lugar en casa, donde tengan documentos rápidamente que puedan enseñar que la persona ha estado más de dos años aquí”, dijo.

Agregó que el documento puede ser alguna credencial emitida por autoridad estatal. Recordó el caso de una persona detenida en Nueva York, quien mostró su licencia de conducir y eso fue clave en su defensa.

“Si la persona tiene como un ID, bien sea de la ciudad, del estado, lo que sea, algo así para comprobar que ha estado aquí, ya eso es bien importante, eso es algo fácilmente que también se lo pueden dar a un familiar, para que se lo entregue a un abogado”, agregó.

Agregó que los indocumentados deben considerar seriamente pedir asesoría legal, para conocer sus opciones, ya que un abogado puede evaluar el caso particular.

“Hablen con un abogado. Estamos viviendo un momento donde están pasando muchas cosas en el área de migración, muchos cambios, algunas veces negativos, y no es mala idea tener –como cuando visitan a un doctor– hacerse un chequeo para ver dónde están las cosas”, recomendó Solís.

¿Qué inmigrantes están más en riesgo?

Un reporte del Migration Policy Institute (MPI) encontró que al menos 622,000 inmigrantes podrían estar en riesgo inmediato de deportación acelerada, ya que ingresaron a EE.UU. hace menos de dos años y son fácilmente ubicables por ICE.

“Según los datos más recientes disponibles del DHS, el MPI estima que 622,000 inmigrantes indocumentados ingresaron al país entre mayo de 2024 y mayo de 2026“, agrega el reporte. “La mayoría ingresó utilizando la aplicación CBP One o un programa de libertad condicional humanitaria, ambos parte de la estrategia de la administración [de Joe] Biden para responder al número récord de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México”.

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