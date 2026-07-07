Un hombre que asesinó a una mujer en Inglaterra entregó a la policía un mapa del lugar donde enterró sus restos

Un hombre que confesó haber asesinado a una mujer desaparecida a principios de 2025 entregó a la policía un mapa del lugar donde enterró sus restos.

Después de que Karl Hutchings, de 48 años, se declarara culpable en septiembre de 2025 del asesinato de Julie Buckley, de 55 años, presentó a la policía un mapa que mostraba la ubicación de sus restos, según declaró la fiscal Christine Agnew ante el Tribunal de la Corona de Cambridge, de acuerdo con la BBC, ITV y Sky News.

Ese mapa condujo a las autoridades al cuerpo de Buckley, que había sido encontrado desmembrado en diez pedazos y enterrado en una fosa poco profunda en el pueblo de Wimblington, en Cambridgeshire, Inglaterra, afirmó Agnew ante el tribunal.

Buckley fue vista con vida por última vez el 28 de enero de 2025 en las imágenes de las cámaras de seguridad de un supermercado en la ciudad de March, en Cambridgeshire, según la BBC. Al parecer, se alojaba con Hutchings en su casa en el pueblo de Christchurch en el momento de su desaparición.

La preocupación por el paradero de Buckley comenzó cuando no se presentó a sus citas. Según la policía de Cambridgeshire, los agentes acudieron al domicilio de Hutchings el 13 de febrero y encontraron rastros de sangre en la propiedad, que posteriormente fueron vinculados forensemente con ella.

“Rápidamente se hizo evidente que algo grave le había ocurrido a Julie, dada la interrupción repentina y total de sus comunicaciones desde el 28 de enero”, declaró el inspector jefe Richard Stott en septiembre.

Agnew afirmó ante el tribunal que Buckley probablemente fue asesinada entre el 29 y el 30 de enero de 2025, ya que la mujer usó su teléfono por última vez el 29 de enero.

Al día siguiente, Hutchings fue a una tienda y usó su tarjeta bancaria para comprar alcohol, según la BBC. El abogado también alegó que Hutchings vendió posteriormente su coche por 500 libras (aproximadamente 669 dólares).

En cuanto a cómo Hutchings mató a Buckley, Agnew alegó que el hombre de 48 años la golpeó en la cabeza con un martillo, lo que inicialmente la dejó aturdida, antes de volver a golpearla, rematándola.

Hutchings confesó haber matado a la mujer porque le robaba y había intentado convencerlo de que estaba loco, según la BBC e ITV.

Sin embargo, Agnew indicó que el detonante exacto y la secuencia precisa de los hechos quizás nunca se conozcan con certeza.

La abogada también señaló que Hutchings había salido de una unidad psiquiátrica menos de tres meses antes del asesinato y que se declaró culpable solo después de que se le informara que el informe del psiquiatra no respaldaba la alegación de responsabilidad disminuida.

Su próxima audiencia está programada para el jueves 9 de julio.

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