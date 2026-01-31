Hombre de 80 años ganó la lotería y usó el dinero para montar un imperio de drogas en Inglaterra

Un hombre británico fue condenado a prisión por utilizar sus ganancias de la lotería de 2010 para dirigir un imperio del narcotráfico desde su casa de campo junto con su hijo y dos cómplices.

John Eric Spiby, de 80 años, fue condenado a 16 años de prisión en Inglaterra tras descubrirse una investigación sobre pastillas falsificadas con un valor de hasta 400 millones de dólares, según informó la Policía de Gran Manchester. Su hijo, John Colin Spiby, de 37 años, fue condenado a nueve años.

“Operaban una empresa de fabricación de medicamentos totalmente industrializada, capaz de producir millones de pastillas falsificadas que contenían una sustancia altamente peligrosa”, declaró Alex Brown, inspector detective del Grupo contra el Crimen Organizado Grave, que dirigió la investigación.

“El volumen de pastillas que recuperamos, junto con la sofisticada maquinaria, demostró la profunda implicación de este grupo en la cadena de suministro de drogas ilícitas”.

Produccion a gran escala

El medio local británico LBC informó que Spiby ganó la Lotería Nacional en 2010, cuando tenía alrededor de 65 años, y se llevó 2.4 millones de libras, equivalentes a unos 3.3 millones de dólares en 2026.

Durante la sentencia, el juez Nicholas Clarke KC declaró a LBC que, “a pesar de haber ganado la lotería, continuó viviendo su vida delictiva más allá de la edad normal de jubilación“.

En algún momento entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, Spiby equipó su cabaña, ubicada detrás de su casa, con una “instalación industrial para la fabricación de comprimidos, capaz de producir decenas de miles de comprimidos por hora”, según informó la policía.

La organización presuntamente producía comprimidos falsificados de diazepam, también conocido como Valium, mezclados con etizolam, una sustancia prohibida en Estados Unidos que se receta habitualmente para el insomnio y la ansiedad. En dosis altas, el etizolam puede causar depresión grave del sistema nervioso central, lo que puede provocar pérdida de conocimiento, insuficiencia respiratoria y la muerte.

El grupo también facilitó y suministró armas de fuego, incluyendo rifles AK-47, una Uzi, rifles Tec-9, una Scorpion, una pistola Grand Power, silenciadores y municiones, según informó la policía.

A British pensioner who won the lottery used his £2.4 million winnings to set up a drug lab.



​John Spiby, along with his sons, built a sophisticated lab to produce fake prescription pills in stables opposite his cottage in Wigan, Greater Manchester.



​The gang raked in £288… pic.twitter.com/HRGlXdURuv — AlexandruC4 (@AlexandruC4) January 29, 2026

En las primeras etapas de la operación, en agosto de 2020, el grupo presuntamente operaba “bajo la apariencia de un negocio legal” creando una empresa falsa y un sitio web que anunciaba prensas de tabletas, mezcladores, máquinas envasadoras y suplementos en polvo.

Durante la operación, los sospechosos alquilaron un contenedor de transporte para almacenar materiales y millones de tabletas falsificadas en espera de distribución. Sin embargo, los agentes los interceptaron en abril de 2022 y encontraron un vehículo que contenía 2.6 millones de tabletas de diazepam falsificadas con un valor estimado en la calle de entre 1.4 y 7 millones de dólares.

Al mes siguiente, una orden judicial condujo a la incautación de armas, municiones, dinero en efectivo, maquinaria, medicamentos falsificados y materias primas.

La policía estimó que la red criminal producía drogas con un valor potencial en la calle equivalente a aproximadamente entre 80 y 400 millones de dólares.

De los otros dos cómplices, Callum Dorian, de 35 años, recibió una sentencia de 12 años de prisión en septiembre de 2024, mientras que Lee Ryan Drury, de 45 años, fue sentenciado a nueve años.

Los cuatro miembros enfrentaron cargos que incluían conspiración para producir y suministrar drogas de clase C, conspiración para suministrar armas de fuego, posesión de armas de fuego y municiones, y alteración del curso de la justicia.

Sigue leyendo:

– Condenan a casi 14 años de prisión a traficante de fentanilo que distribuyó miles de pastillas de oxicodona falsas.

– Descubren una red que fabricaba pastillas falsas con metanfetamina desde un garaje en Connecticut.