Arrestan en Florida a influencer inmobiliaria y a su esposo por dejar solos a sus hijos en un hotel mientras bebían en la piscina

Una influencer e inversionista inmobiliaria de Florida y su esposo fueron arrestados durante el fin de semana del 4 de julio luego de que las autoridades los acusaran de dejar solos a sus dos hijos pequeños en la habitación de un hotel mientras permanecían en la piscina del complejo consumiendo bebidas alcohólicas.

La Oficina del Sheriff del condado de Monroe informó que Allison Sirica Cannella, de 40 años, y Brian Nicholas Cannella, de 43, ambos residentes de Delray Beach, enfrentan dos cargos por negligencia infantil, uno por cada menor.

Empleados del hotel alertaron a las autoridades

El incidente ocurrió alrededor de la 1:45 p.m. del sábado en el Reefhouse Resort & Marina, en Key Largo.

De acuerdo con las autoridades, empleados del hotel ingresaron a la habitación después de escuchar durante un tiempo prolongado el llanto de un bebé sin que ningún adulto respondiera.

Dentro de la habitación encontraron a dos niños pequeños solos en cunas. Posteriormente, el personal del hotel localizó a los padres en el área de la piscina.

La investigación, basada en grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y otras pruebas, determinó que los menores permanecieron sin supervisión entre 40 minutos y una hora.

Los niños quedaron bajo resguardo de un conocido

Las autoridades notificaron al Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés), mientras que los menores fueron entregados temporalmente a un amigo de la familia hasta la llegada de los trabajadores de protección infantil.

La Oficina del Sheriff indicó que ninguno de los niños sufrió lesiones graves.

El caso contrasta con la imagen pública de la influencer

El arresto ha llamado la atención porque Allison Cannella proyecta en redes sociales una imagen ligada al mercado inmobiliario de lujo, la remodelación de propiedades y el estilo de vida en Florida.

Su cuenta privada de Instagram la identifica como abogada e inversionista en bienes raíces y promociona proyectos de renovación, alquileres vacacionales y diseño de interiores.

La empresa Exhale Vacation Rentals informó a Fox News Digital que Cannella no es propietaria ni operadora del negocio.

Asimismo, una biografía publicada por su actual empleador señala que cuenta con más de 15 años de experiencia en bienes raíces y derecho corporativo, ha participado en transacciones inmobiliarias valoradas en más de 25,000 millones de dólares y actualmente se desempeña como vicepresidenta sénior y asesora jurídica.

Próxima audiencia

Ambos fueron trasladados a la cárcel del condado de Monroe tras su arresto.

Según los registros judiciales, su primera comparecencia ante la corte está programada para el próximo 1 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades no han informado declaraciones de los acusados sobre los hechos.

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