Médico alemán fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 15 pacientes y sospechoso de más casos

Un médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado a cadena perpetua por matar a 15 de sus pacientes.

Un tribunal de Berlín declaró culpable al hombre, de 41 años —identificado únicamente como Johannes M. en cumplimiento de las normas alemanas de privacidad—, del asesinato de 12 mujeres y 3 hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024.

Las autoridades consideran que estas muertes podrían ser solo la punta del iceberg; la fiscalía investiga actualmente decenas de otros incidentes relacionados con el médico.

Sus víctimas tenían edades comprendidas entre los 25 y los 94 años. Durante el juicio se expuso que, si bien todas ellas padecían enfermedades graves, su fallecimiento no era inminente.

Muerte asistida

Getty Images:

La fiscalía afirmó que, durante las visitas a domicilio, el médico administró una combinación letal de diversos medicamentos sin el consentimiento de sus pacientes.

En varias ocasiones habría provocado incendios para encubrir sus crímenes.

En julio de 2024, poco antes de su arresto, la fiscalía indicó que el médico asesinó a dos pacientes en un solo día: un hombre de 75 años en su domicilio en el centro de Berlín y, pocas horas después, a una mujer de 76 años en un distrito vecino.

Añadió que el médico intentó incendiar la casa de la mujer, pero no lo logró.

Durante gran parte del juicio, que se prolongó durante aproximadamente un año, el médico guardó silencio.

Pero el mes pasado, confesó haber “matado” a 12 de sus pacientes gravemente enfermos.

Declaró ante el tribunal que se había convencido de que estaba haciendo lo correcto, evitándoles “sufrimiento y enfermedad”.

“Durante todo este tiempo, pensé que era lo mejor para todos ellos”, afirmó.

Añadió que pedía disculpas por todo el sufrimiento que había causado.

Asesino serial

Getty Images: Un tribunal de Berlín condenó al hombre a cadena perpetua.

Las autoridades sospechan que mató a más pacientes. La fiscalía investiga actualmente otros 76 casos.

Los medios alemanes señalan que, si se confirman estos nuevos casos y se le declara culpable, se trataría de uno de los mayores episodios de asesinatos en serie en la historia de Alemania.

El médico declaró ante el tribunal que participaría “mucho más activamente en los procedimientos venideros”.

En una fase anterior del juicio, los familiares de las víctimas expresaron ante el tribunal que aún no podían creer lo sucedido.

La madre de la víctima más joven, una mujer de 25 años fallecida en 2021, rompió a llorar. “Ella nunca dijo que no quisiera seguir viviendo”, afirmó.

El hijo de una mujer de 72 años fallecida en 2024 relató que su madre tenía planes de viajar al mar Báltico con su hermana. “Mi madre quería seguir viviendo”, declaró.

El tribunal dictaminó que la culpabilidad del médico revestía una gravedad especial. Ordenó su reclusión en régimen de detención preventiva tras el cumplimiento de la pena de prisión e impuso la prohibición perpetua de ejercer la medicina.

BBC:

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