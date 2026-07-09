Kremlin rechaza afirmación de Trump de que la escalada militar acelerará el fin de la guerra en Ucrania

El Kremlin rechazó la afirmación del presidente Donald Trump de que el incremento de los ataques ucranianos contra objetivos dentro de Rusia podría acelerar el final de la guerra, al advertir que una mayor presión militar solo prolongará el conflicto y alejará las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz.

Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró que la administración estadounidense mantiene una interpretación equivocada sobre el impacto de la escalada militar. “Pensar que un aumento de la presión o de las acciones militares conducirá a una solución pacífica es una conclusión errónea”, afirmó Peskov, al responder a las declaraciones realizadas por Trump durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía.

El mandatario estadounidense sostuvo el miércoles, durante una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que los recientes ataques de largo alcance ejecutados por Ucrania contra territorio ruso representan una escalada del conflicto, pero que esa misma presión podría acercar a ambas partes a un desenlace definitivo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó esa evaluación al considerar que las operaciones ucranianas sobre instalaciones estratégicas rusas podrían modificar el rumbo de la guerra.

??? Le Kremlin répond aux déclarations américaines sur l'escalade, les frappes en profondeur et la poursuite du soutien militaire à Kiev.



Dmitri Peskov a dénoncé l'idée selon laquelle une pression militaire accrue contre la Russie pourrait ouvrir la voie à la paix. Pour Moscou,? pic.twitter.com/wz2A9syiIu — Super Poutine (@SPoutineFR) July 9, 2026

Moscú advierte que ampliará su zona de seguridad

En respuesta, Peskov recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido que cualquier incremento en los ataques contra territorio ruso llevará a Moscú a ampliar la denominada “zona de seguridad” dentro de Ucrania. Según el portavoz, esa estrategia podría extender las operaciones militares hacia regiones como Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, con el objetivo de alejar las amenazas contra infraestructura rusa.

El funcionario insistió en que Rusia sigue considerando la vía diplomática como la opción preferible para resolver el conflicto, aunque aseguró que continuará con sus objetivos militares mientras, a su juicio, Kiev no muestre disposición para negociar. Peskov también calificó como una propuesta inédita la posibilidad planteada por Trump de cerrar el espacio aéreo ucraniano para evitar futuras hostilidades, al advertir que una medida de ese tipo implicaría la participación directa de fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano.

“Ese es precisamente uno de los escenarios que dio origen a la operación militar especial”, sostuvo el vocero del Kremlin.

REPORTER: What's your security guarantee for Ukraine?@POTUS: "Not that we want to do it?we'll do it to save lives. Ukraine's very far away. We have an ocean separating us. What I'm doing is I'm trying to save lives… I also think that it's a country with great potential. If? pic.twitter.com/JICnT3x0G7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 8, 2026

Rusia observa una postura “ambivalente” de Washington

El Kremlin también describió como “ambivalente” la política de Estados Unidos hacia el conflicto. Peskov reconoció que Moscú percibe un interés genuino de Trump por impulsar negociaciones de paz y valoró positivamente el diálogo que el mandatario estadounidense mantiene con Putin.

Sin embargo, subrayó que Rusia observa con cautela las acciones de Washington debido a que Estados Unidos continúa suministrando armamento y asistencia militar a Ucrania.

Entre esas medidas mencionó el respaldo estadounidense para fortalecer la defensa aérea ucraniana y el apoyo a nuevos sistemas de misiles, acciones que, según Moscú, contradicen los esfuerzos diplomáticos.

Las conversaciones formales entre Rusia y Ucrania permanecen estancadas desde hace varios meses. Mientras Kiev insiste en obtener garantías de seguridad internacionales para evitar una nueva ofensiva rusa, el Kremlin mantiene sin cambios sus principales exigencias, lo que mantiene alejadas las posibilidades de un acuerdo en el corto plazo y deja al conflicto en una nueva etapa de incertidumbre.

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