Trump promete a Zelenski licencia para que Ucrania fabrique misiles Patriot

Donald Trump anunció este miércoles que su administración concederá a Ucrania una licencia para fabricar localmente misiles interceptores del sistema de defensa aérea Patriot, una de las principales demandas del gobierno de Volodímir Zelenski frente al incremento de los ataques balísticos rusos.

El anuncio fue realizado durante un encuentro bilateral celebrado en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, antes de la reunión privada entre ambos mandatarios y sus respectivos equipos. Trump aseguró que Washington compartirá la tecnología necesaria para que Kiev pueda producir los interceptores, considerados el principal escudo de Ucrania contra los misiles balísticos rusos.

“Una de las cosas de las que vamos a hablar hoy es que les daremos el derecho de fabricar Patriots. Les mostraremos cómo hacerlo”, declaró Trump ante la prensa. “Es un arma defensiva y me gusta más que un arma ofensiva”.

Zelenski respondió afirmativamente cuando Trump le preguntó si consideraba positiva la medida, reflejando la importancia estratégica que tendría para Ucrania desarrollar una capacidad propia de producción de interceptores, en un contexto de escasez mundial de este tipo de armamento.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, el sistema Patriot se ha convertido en el único medio con el que las fuerzas ucranianas han logrado interceptar misiles balísticos rusos, cuya velocidad y trayectoria dificultan su neutralización con otros sistemas antiaéreos.

Sin embargo, durante las últimas semanas Ucrania ha advertido que enfrenta un déficit crítico de interceptores. De acuerdo con autoridades ucranianas, en dos recientes ataques masivos las fuerzas rusas lanzaron misiles balísticos que no pudieron ser derribados debido a la escasez de municiones Patriot, situación que incrementó la presión sobre Washington para autorizar la producción local.

Trump afirmó que muy pocos países cuentan con autorización para fabricar este sofisticado sistema de defensa, pero expresó su confianza en que Ucrania podrá dominar rápidamente el proceso.

“Es muy complejo, pero aprenderán muy rápido”, afirmó el mandatario estadounidense.

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