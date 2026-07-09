Nathy Peluso canta salsa, y que se escuche alto y claro

Nathy Peluso alguna vez, mucho antes de que fuera la luminaria que ahora el mundo conoce, le dijo a su mamá que algún día grabaría un disco de salsa. Ella olvidó ese decreto, pero su madre no.

“Mi mamá me lo recordó porque yo obviamente no me acordaba”, dijo Nathy acerca de su osadía. “Eso es muy curioso porque yo siempre fui muy fanática de Gloria Estefan gracias a mi mamá que me compró el disco de ‘Alma caribeña'”.

Llamarlo una osadía no es una exageración porque no hay muchos artistas argentinos como Nathy que se hayan atrevido a interpretar música del Caribe. Pero como ella tiene un espíritu rebelde, es irreverente y muy independiente, no pidió permiso para grabar el EP “Malportada”, un proyecto que mezcla la salsa de la vieja escuela con la música urbana con la que se ha dado a conocer estar intérprete de 31 años.

El álbum compila seis temas e incluye una colaboración —precisamente en el corte “Malportada”— con Beto Montenegro, de la banda venezolana Rawayana. Lo grabó en Puerto Rico bajo la producción de los también venezolanos Manuel Lara y Servando Primera.

“He rapeado, he cantado baladas, he girado por el mundo y ya sentí el ímpetu de que era el momento de explorar la salsa más en profundidad”, dijo la artista. “Porque ya había coqueteado con la salsa en varios singles de mis discos y siempre ha sido súper bien recibida por mi público”.

Nathy, ahora radicada en Barcelona, se refiere, por ejemplo, a “Mafiosa”, un tema bailable con una fuerte base de vientos tradicionales cuyos videos en vivo en las redes sociales suman millones de vistas. Otro fue “Puro veneno”, incluido en el álbum “Calambre”, y el más reciente es “Erótika”, un sencillo independiente lanzado el año pasado que rinde un homenaje a la salsa erótica de Nueva York de los años noventa y que fue la antesala de “Malportada”.

En este tema, Nathy menciona a los colombianos de Grupo Niche en la frase “Un perreo de Grupo Niche pa’ quitarme lo que pinche”, línea que no solo sirvió como un breve homenaje a la legendaria banda de salsa, sino también como el pretexto perfecto para que la Filarmónica de Los Angeles invitara a la artista a ser la cabeza del concierto “Salsa Spectacular: Nathy Peluso and Grupo Niche”, que tendrá lugar el miércoles en el emblemático Hollywood Bowl.

Nathy interpretará su repertorio salsero, de temas escritos con furia y fuerza —entre ellos “Insensata”, “Que lluevan flores” y “Ángel”, acompañada de la reconocida agrupación colombiana.

“Esa es mi manera de ser”, dijo. “Es parte de mi alma y de mi corazón, de cómo siento el mundo y cómo me posiciono”.

Quienes conocen su trayectoria, saben que Nathy siempre ha tenido esa impronta, “siempre me he posicionado y me encanta que se escuche alto y claro”.

Eso es algo de lo que busca con “Malportada”, palabra que ella asocia con la libertad, la ironía y el humor.

“Porque para mí la salsa es sonreír, y al final hay que portarse mal”, dijo. “Hay que ser rebelde […]. Yo siempre he hecho lo que he sentido y lo que he querido, no tanto lo correcto o lo que suponía que había que hacerse, entonces yo siento que al final es un resumen de vivir con libertad y escuchando tu corazón”.

En detalle:

La cantate argentina grabó varios temas salseros antes de editar ‘Malportada’. Foto: Christian Bertrand

Qué: concierto Salsa Spectacular: Nathy Peluso y Grupo Niche

Cuándo: miércoles 15 de julio a las 8 pm

Dónde: Hollywood Bowl, 2301 N. Highland Ave., Los Angeles

Cómo: boletos desde $39; informes: www.hollwyoodbowl.com