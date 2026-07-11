Cámara de Representantes prevé votar una medida para hacer permanente el horario de verano en EE.UU.

La semana entrante, en la Cámara de Representantes se expondrá a votación una propuesta para hacer permanente el horario de verano en todo el territorio nacional y de esa manera se pondría fin a los cambios de hora semestrales.

Desde la década de 1960, para aplicar un cambio horario en la mayor parte del territorio nacional, entre los meses de marzo y noviembre, se adelanta una hora en los relojes, esto excepto en Arizona y Hawái.

Aunque dicha medida fue establecida por el gobierno federal bajo el argumento de que, aprovechando mejor la luz natural, se genera un millonario ahorro energético que termina beneficiando al bolsillo de los estadounidenses, algunos expertos médicos argumentan que este cambio provoca trastornos del sueño y reduce la productividad de los seres humanos.

Por ello, en mayo, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobó la denominada Ley de Protección de la Luz Solar, una iniciativa respaldada por el presidente Trump que faculta a los 50 estados del país para optar por no adelantar sus relojes.

“Ya es hora de que la gente deje de preocuparse por el ‘Reloj’, por no hablar de todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción que se realiza dos veces al año”, escribió el mandatario de 80 años en la plataforma Truth Social después del aplastador triunfo 48-1 en favor de la legislación.

El presidente Donald Trump descarta que cambiar el horario cada semestre represente un beneficio real para la economía del país. (Crédito: Elise Amendola / AP)

Aunque en 2022, el Senado aprobó por unanimidad una medida similar, la propuesta se quedó estancada en la Cámara de Representantes.

La denominada Ley de Protección de la Luz Solar, es una iniciativa presentada por los republicanos Rick Scott, senador por Florida y Vern Buchanan, miembro de la Cámara de Representantes por el 16° distrito congresional del “Estado del Sol”.

Mediante un comunicado, Buchanan se refirió a las ventajas que ofrecería establecer un horario definitivo en la mayor parte del territorio estadounidense.

“Los floridanos y los estadounidenses de todo el país están cansados del cambio de hora bianual, y la evidencia demuestra claramente que el horario de verano permanente puede mejorar la salud pública, reducir los accidentes de tráfico, disminuir la delincuencia y fomentar las actividades al aire libre. Poner fin al cambio de hora es una reforma de sentido común que mejorará la vida cotidiana de millones de estadounidenses”, escribió en mayo.

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