Así celebró Sofía Vergara su cumpleaños 54: “Es un buen número”
La actriz colombiana festejó su cumpleaños en la costa de Capri, en sur de Italia, rodeada de sus seres queridos más cercanos
En una celebración marcada por la intimidad y los paisajes del Mediterráneo, la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara festejó su cumpleaños número 54 el pasado viernes 10 de julio.
A diferencia de los multitudinarios eventos de años anteriores, la estrella de “Modern Family” y “Griselda” optó en esta ocasión por un viaje mucho más reservado en el pintoresco sur de Italia.
Acompañada por su círculo más cercano, que incluyó a su hijo Manolo González Vergara, al productor y socio comercial de larga data Luis Balaguer, y al empresario Douglas Chabott, la actriz disfrutó de unos días de descanso frente a las paradisíacas costas de la isla de Capri.
Las imágenes compartidas por la propia Vergara en sus redes sociales reflejaron momentos llenos de complicidad, paseos en yate y visitas a atracciones naturales icónicas como la Grotta Azzurra, la famosa cueva marina de intensas aguas azules que caracteriza a la región.
El punto álgido de la celebración en las plataformas digitales llegó el sábado, cuando la barranquillera publicó una foto a bordo de una embarcación luciendo un ceñido bikini rojo. La publicación no solo evidenció su buena condición física a los 54 años, sino que estuvo acompañada de un mensaje cargado de agradecimiento para sus millones de fanáticos y colegas.
“¡Muy feliz por todo el amor de ustedes ayer! ¡Fue el mejor cumpleaños de todos! Y gracias Italia por todos mis 300 pasteles. ¡54 es un buen número!”, expresó Vergara.
Este nuevo año de vida coincide, además, con un reciente reconocimiento a su vigencia estética. Un listado viralizado en la red social X sobre las “25 colombianas más bellas” ubicó a Sofía Vergara en la segunda posición, siendo superada únicamente por la cantante Shakira, lo que ratifica el cariño e impacto que sigue generando en su país natal.
Con una sólida trayectoria, su rol como jurado en “America’s Got Talent” y sus exitosos emprendimientos comerciales, Sofía Vergara demuestra que los 54 años le sientan de manera excepcional.
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