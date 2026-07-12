Así celebró Sofía Vergara su cumpleaños 54: “Es un buen número”

En una celebración marcada por la intimidad y los paisajes del Mediterráneo, la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara festejó su cumpleaños número 54 el pasado viernes 10 de julio.

A diferencia de los multitudinarios eventos de años anteriores, la estrella de “Modern Family” y “Griselda” optó en esta ocasión por un viaje mucho más reservado en el pintoresco sur de Italia.

Acompañada por su círculo más cercano, que incluyó a su hijo Manolo González Vergara, al productor y socio comercial de larga data Luis Balaguer, y al empresario Douglas Chabott, la actriz disfrutó de unos días de descanso frente a las paradisíacas costas de la isla de Capri.

Las imágenes compartidas por la propia Vergara en sus redes sociales reflejaron momentos llenos de complicidad, paseos en yate y visitas a atracciones naturales icónicas como la Grotta Azzurra, la famosa cueva marina de intensas aguas azules que caracteriza a la región.

El punto álgido de la celebración en las plataformas digitales llegó el sábado, cuando la barranquillera publicó una foto a bordo de una embarcación luciendo un ceñido bikini rojo. La publicación no solo evidenció su buena condición física a los 54 años, sino que estuvo acompañada de un mensaje cargado de agradecimiento para sus millones de fanáticos y colegas.

“¡Muy feliz por todo el amor de ustedes ayer! ¡Fue el mejor cumpleaños de todos! Y gracias Italia por todos mis 300 pasteles. ¡54 es un buen número!”, expresó Vergara.

Este nuevo año de vida coincide, además, con un reciente reconocimiento a su vigencia estética. Un listado viralizado en la red social X sobre las “25 colombianas más bellas” ubicó a Sofía Vergara en la segunda posición, siendo superada únicamente por la cantante Shakira, lo que ratifica el cariño e impacto que sigue generando en su país natal.

Con una sólida trayectoria, su rol como jurado en “America’s Got Talent” y sus exitosos emprendimientos comerciales, Sofía Vergara demuestra que los 54 años le sientan de manera excepcional.

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