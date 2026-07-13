Muere piloto de avión cisterna tras estrellarse mientras combatía un incendio forestal en Colorado

Un piloto que participaba en las labores para combatir el incendio forestal Gold Mountain murió el domingo luego de que la aeronave que operaba se estrellara en el embalse Silver Jack, en el estado de Colorado, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Gunnison confirmó que el cuerpo del piloto fue recuperado por el equipo de buceo de la Oficina del Sheriff del Condado de Montrose, después de que el avión cayera al agua durante una misión de combate contra el fuego.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, ya que las autoridades continúan notificando a sus familiares.

El accidente ocurrió durante las operaciones contra el incendio Gold Mountain

El accidente fue reportado alrededor de las 5:17 p.m. del domingo, cuando el Centro Regional de Comunicaciones de Gunnison recibió una llamada alertando sobre una aeronave caída en el embalse Silver Jack, ubicado en el suroeste del condado de Gunnison.

Las autoridades informaron que el avión estaba asignado a las operaciones para controlar el incendio Gold Mountain y que el piloto era la única persona a bordo.

Equipos del sheriff, investigadores y especialistas en rescate acuático acudieron al lugar para recuperar la aeronave y el cuerpo del piloto.

Investigan las causas del accidente

Por ahora, las autoridades no han determinado qué provocó el accidente.

La investigación permanece abierta mientras los organismos competentes analizan las circunstancias que llevaron a la caída de la aeronave durante las labores de extinción del incendio.

El incendio Gold Mountain había consumido aproximadamente 35,600 acres hasta el domingo y apenas alcanzaba un 5% de contención, según el Programa Interinstitucional de Respuesta a la Calidad del Aire por Incendios Forestales.

Las autoridades advirtieron que el fuego continuará activo durante los próximos días y que los cambios en la dirección del viento podrían desplazar el humo hacia distintas comunidades del estado.

Además, sigue vigente una alerta por la mala calidad del aire debido al humo de los incendios forestales en zonas del centro, sur y oeste de Colorado.

Las autoridades indicaron que ofrecerán información adicional sobre el accidente una vez que concluya el proceso de notificación a los familiares del piloto.

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