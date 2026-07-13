Vertu Alphafold: el celular de $6,880 que redefine el lujo tecnológico

Si pensabas que un plegable de gama alta ya era caro, prepárate porque el Vertu Alphafold llega para romper cualquier escala de precios que conocías. Este dispositivo británico arranca en $6,880 dólares en su versión de piel de becerro y puede llegar hasta los $46,800 dólares en su edición con oro de 18 kilates y diamantes.

La marca, que en el pasado ya había sido sinónimo de teléfonos ultra exclusivos, regresa al mercado apostando por una fórmula que combina materiales artesanales con inteligencia artificial de nivel empresarial.

Lo primero que llama la atención es que no estamos hablando de un teléfono para el consumidor promedio. Vertu apunta directamente a ejecutivos, CEOs y perfiles corporativos que necesitan un dispositivo que funcione casi como una oficina portátil. La marca lo describe como un “centro de mando” con inteligencia artificial, algo que va mucho más allá de simplemente tomar fotos o enviar mensajes.

Por qué cuesta tanto el Vertu Alphafold

El precio del Alphafold no se explica únicamente por sus componentes internos, sino por una mezcla de materiales exclusivos, exclusividad de marca y servicios premium. La versión base viene en piel de becerro, pero también hay opciones en piel de cocodrilo (que sube el precio a $8,800 dólares) y variantes personalizadas con oro y diamantes que disparan el valor a más de $40,000 dólares.

Además del lujo visual, el teléfono incluye un chip de seguridad dedicado A5, un sistema de aislamiento triple, encriptación de punta a punta y un servicio de concierge disponible las 24 horas. También suma soporte para mensajería satelital bidireccional, algo poco común incluso en los buques insignia más caros del mercado. Todo esto forma parte de una propuesta que busca vender exclusividad tanto como funcionalidad.

Vale la pena mencionar algo curioso que varios medios especializados señalaron: las especificaciones internas no son necesariamente las más avanzadas del mercado. El procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lanzado en 2024, y no la versión más reciente. Esto generó cierta sorpresa porque, a ese precio, muchos esperaban silicio de última generación.

Especificaciones técnicas del Alphafold

En cuanto a hardware, el Alphafold apuesta por una pantalla plegable de 8.05 pulgadas con resolución 2480×2200 y tasa de refresco de 120Hz, complementada por una pantalla externa de 6.53 pulgadas. El brillo pico llega hasta los 5,000 nits en modo HDR, una cifra que supera a la mayoría de los plegables actuales.

Estas son las especificaciones principales que trae el dispositivo:

Procesador : Snapdragon 8 Elite (fabricación de 3nm) con 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento

: Snapdragon 8 Elite (fabricación de 3nm) con 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento Batería : 6,500mAh de silicio-carbono con carga rápida de 65W, capaz de llegar al 50% en solo 20 minutos

: 6,500mAh de silicio-carbono con carga rápida de 65W, capaz de llegar al 50% en solo 20 minutos Cámaras : sensor principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, teleobjetivo de 5MP y frontal de 20MP

: sensor principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, teleobjetivo de 5MP y frontal de 20MP Bisagra : fabricada en titanio y fibra de carbono, probada para resistir más de 650,000 plegados

: fabricada en titanio y fibra de carbono, probada para resistir más de 650,000 plegados Peso y grosor : 264 gramos, con 5.4mm abierto y 11.8mm cerrado

: 264 gramos, con 5.4mm abierto y 11.8mm cerrado Conectividad: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y soporte global 5G

¿Qué hace especial al Alphafold?

Lo verdaderamente distintivo del Alphafold no está en los números fríos de su ficha técnica, sino en su asistente de inteligencia artificial llamado Hermes Agent. Este sistema puede controlar más de 70 aplicaciones y ejecutar hasta 64 configuraciones del dispositivo únicamente con comandos de voz. La idea de Vertu es que el usuario pueda automatizar flujos de trabajo completos, desde gestión de correos hasta integración con sistemas ERP y CRM privados.

Hermes Agent también incorpora compatibilidad con modelos de IA como ChatGPT, Claude y Gemini, lo que le da flexibilidad para adaptarse a distintas tareas de productividad ejecutiva. Esta capacidad de “orquestación” de apps y flujos automatizados es, según Vertu, lo que justifica el salto de precio frente a un plegable convencional.

Otro punto que suma exclusividad es el Private Space, una función de privacidad reforzada pensada para proteger comunicaciones sensibles de altos ejecutivos. Sumado al servicio de concierge personalizado y a los materiales artesanales, el Alphafold se presenta menos como un teléfono tradicional y más como un accesorio de estatus con superpoderes digitales integrados.

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