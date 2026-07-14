Adolescente de 14 años es acusado de asesinar a repartidor de pizza durante un intento de robo en Filadelfia

Un adolescente de 14 años fue arrestado y acusado como adulto por el asesinato de un repartidor de pizza ocurrido el pasado 5 de junio en Filadelfia, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como Sincere Camps, enfrenta 10 cargos, entre ellos asesinato, robo y portación ilegal de un arma de fuego, de acuerdo con el Departamento de Policía de Filadelfia y registros judiciales.

Según la investigación, los agentes respondieron ese día a un reporte sobre una persona armada. Al llegar al lugar encontraron a un hombre inconsciente tendido sobre la vía pública.

La víctima fue identificada como Anshul Kuncha, de 28 años, quien presentaba una herida de bala en la parte posterior de la cabeza.

Kuncha fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

El menor permanece detenido sin derecho a fianza

Las autoridades señalaron que el móvil del crimen fue un intento de robo.

Tras varias semanas de investigación, la policía arrestó a Sincere Camps el pasado viernes y anunció la presentación formal de los cargos en su contra.

El adolescente permanece detenido sin derecho a fianza y tiene programada una audiencia judicial para el próximo 21 de julio.

Los registros judiciales consultados por las autoridades no identifican, por el momento, a un abogado que represente al menor en el proceso penal.

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