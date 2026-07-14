“Pensé que así terminaría la discusión”: hombre admite que mató accidentalmente a su amigo en Iowa

Un hombre de Iowa fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de su amigo, ocurrida durante la madrugada del Año Nuevo de 2026, luego de admitir que le apuntó con una pistola cargada creyendo que así pondría fin a una discusión.

La Fiscalía del condado de Polk informó que Jordan Isaac Carmi, de 31 años, se declaró culpable de los delitos de homicidio involuntario, uso imprudente de un arma de fuego y posesión de un arma por una persona con antecedentes penales, en relación con la muerte de Tony Young, de 30 años.

Según los fiscales, Carmi y Young habían celebrado la llegada del Año Nuevo en varios bares del centro de Des Moines antes de regresar al apartamento del acusado, ubicado en la cuadra 300 de Court Avenue.

En el exterior del edificio se produjo una discusión entre ambos y varias personas más.

Durante la audiencia de sentencia, Carmi ofreció una extensa declaración sobre lo ocurrido. Explicó que tomó su arma después de que algunas personas se negaran a abandonar su apartamento. Una vez que el grupo se retiró, él y Young comenzaron a discutir sobre si debían salir a buscarlos.

“Pensé que podía terminar la conversación apuntándole con el arma”, declaró ante el tribunal. También reconoció que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas mientras manipulaba una pistola cargada.

Poco después, el arma se disparó e impactó a Young.

“Accidentalmente le disparé a mi amigo”, afirmó Carmi ante la jueza Samantha Gronewald.

La víctima dejó un hijo y el acusado deberá pagar una indemnización

Inicialmente, Carmi enfrentaba un cargo de asesinato en primer grado. Sin embargo, el proceso concluyó con un acuerdo mediante el cual se declaró culpable de cargos reducidos.

Además de la condena de 20 años de prisión, el tribunal ordenó que pague 150,000 dólares como restitución al patrimonio de Tony Young.

La fiscalía también recordó que el acusado había sido condenado hace una década en Utah por posesión de drogas con intención de distribuir.

Durante la audiencia, Carmi expresó su arrepentimiento y aseguró que su amigo no merecía morir.

Por su parte, el obituario de Tony Young señala que nació en Canadá y posteriormente se trasladó a Iowa, donde cursó la escuela secundaria. Era aficionado a la música rap, al fútbol americano y a bailar, aunque, según su familia, lo que más disfrutaba era compartir tiempo con sus amigos y con su hijo, Jakari, con quien jugaba videojuegos y cocinaba.

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