Ciudadano estadounidense compareció en San Diego tras ser acusado de operar un narcotúnel en la frontera con México

Un estadounidense, extraditado desde México a California, se declaró no culpable en relación con acusaciones de haber trasladado cocaína y otras drogas a Estados Unidos a través de un sofisticado túnel descubierto en 2022 en la frontera con California.

Genaro López fue extraditado el viernes pasado y compareció ante un tribunal federal en San Diego la tarde del lunes, donde se declaró inocente de los cargos de narcotráfico, según informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

La Fiscalía acusa al estadounidense de ser un “poderoso narcotraficante” que operaba en ambos lados de la frontera.

Estados Unidos alega que López utilizó un túnel transfronterizo, descubierto el 12 de mayo de 2022, para introducir drogas ilegales en el país.

El pasadizo subterráneo, que se extendía desde Tijuana hasta una bodega muy cerca al puerto de entrada estadounidense de Otay Mesa, contaba con una longitud de 540 metros , paredes reforzadas, un sistema de rieles, electricidad y de ventilación.

Los investigadores hallaron el túnel mientras vigilaban una casa de seguridad en National City, California, donde se incautaron cerca de 800 kilogramos de cocaína, 74.8 kilogramos de metanfetamina y 1.6 kilogramos de fentanilo

López ya estaba en la mira de las autoridades. La acusación alega que en julio de 2021, fue detectada una casa de seguridad en Chula Vista, de donde salieron varios vehículos que servían para el tráfico de droga.

Se cree que López huyó a México en 2021, después que se ejecutó una orden de registro en la vivienda de Chula Vista, y permaneció prófugo hasta el pasado 10 de marzo cuando fue detenido por las autoridades mexicanas a petición de EE.UU.

Cuatro colaboradores de López fueron arrestados y acusados de delitos de narcotráfico; posteriormente, se declararon culpables y fueron sentenciados.

López, que permanece detenido sin derecho a fianza, deberá regresar a corte en agosto.

Con información de EFE.

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