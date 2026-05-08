EE.UU. sentenció a miembro del Cártel de Sinaloa que operaba en Georgia

Un miembro del Cártel de Sinaloa fue sentenciado a prisión en otro caso de la Operación “Sweet Silence”, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Juan Carlos Torres-Arzapalo, de 41 años y originario de México, fue sentenciado a 135 meses de prisión el miércoles 6 de mayo de 2026, luego de haberse declarado culpable de conspiración para el narcotráfico el 27 de octubre de 2025.

Según el Departamento de Justicia, Torres-Arzapalo podría ser deportado una vez cumplida su condena. Las autoridades señalan que no existe la libertad condicional en el sistema federal.

“Las pandillas callejeras fueron responsables de una ola de violencia en Columbus y sus alrededores”, declaró Rich Bilson, Agente Especial Adjunto a Cargo de la Oficina del FBI en Atlanta.

“Columbus es ahora un lugar más seguro gracias a que el FBI y nuestros socios han desmantelado eficazmente esta organización armada de narcotráfico. El FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden continuarán trabajando juntos para mantener nuestras calles seguras”.

El Departamento de Justicia afirma que la Operación “Sweet Silence” es una campaña dirigida contra la delincuencia violenta y el narcotráfico vinculados a organizaciones criminales en la región de Columbus.

En el marco de esta operación, se incautó un total de 270 millones de dólares en drogas, incluyendo 20 millones de dólares en cocaína, metanfetamina, fentanilo y marihuana, en Columbus. La Operación Dulce Silencio también incautó 119 armas de fuego en el área de Columbus.

“Nuestro objetivo es desmantelar los cárteles y las organizaciones criminales armadas que aterrorizan a nuestras comunidades y llevarlos ante la justicia”, declaró el Fiscal Federal del Distrito Medio de Georgia, William R. “Will” Keyes.

Agentes federales identificaron al coacusado Ulises Cervantes como un traficante de cocaína, metanfetamina y marihuana a nivel mundial, que obtenía las drogas del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, Cervantes no se identifica como miembro del cártel.

El Departamento de Justicia indica que, si bien Cervantes tenía su base en Sacramento, California, también tenía residencias en Columbus y Phenix City.

Agentes federales descubrieron posteriormente que Torres-Arzapolo colaboraba estrechamente con Cervantes para distribuir las drogas en el Distrito Medio de Georgia.

Los agentes federales afirman haber interceptado varias llamadas entre Cervantes, Torres-Arzapolo y una tercera persona relacionadas con el tráfico, los precios y las transacciones de drogas.

Keyes añadió: “Quienes crucen la frontera ilegalmente para cometer delitos violentos, distribuir drogas peligrosas y sembrar el caos en el Distrito Medio de Georgia serán procesados ​​con todo el peso de la ley. La Operación “Sweet Silence” demuestra la eficacia de la colaboración entre las fuerzas del orden”.

Sigue leyendo:

– Arrestan en Canadá a operadora financiera del Cártel de Sinaloa.

– EE.UU. sancionó a 23 personas y empresas por suministrar químicos al Cártel de Sinaloa.