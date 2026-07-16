Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 16 al 22 de julio
El parque Legoland realiza por segundo año el Lego Festival, con diversión para toda la familia
Jueves 16
Catriel y Paco Amoroso
El exitoso dúo argentino, Catriel y Paco Amoroso, regresa a Los Angeles para presentar su gira Free Spirits, que montará en el Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles). Interpretarán temas de su nuevo disco, “Free Spirits”. Hoy jueves 16 de julio a las 8 pm. Boletos desde $54. Informes ticketmaster.com.
Lo Cotidiano en la Eastern Projects Gallery
La Eastern Projects Gallery (900 N. Broadway, Suite 1090, Los Angeles) presenta la exhibición Lo Cotidiano, con los artistas Juan Carlos Villegas , Fernando Huerta, Ivanko Moses Lee, MnkyUp4, Don Toledo y Joaquin Trujillo. Todos ellos son de distintas regiones de México y están conectados a través de diversos contextos culturales y prácticas artísticas. Hay pinturas, fotografías, instalaciones y performance. Termina el sábado 18 de julio. Entrada gratuita. Informes easternprojectsgallery.com.
Exhibición en el museo Getty
El J. Paul Getty Museum (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta Odilon Redon: Otherworldly Visions, una exhibición con trabajos del artista francés, como un grupo de dibujos al carboncillo, litografías y pasteles de la colección del Getty. Termina el 18 de octubre. Entrada gratuita. Informes getty.edu.
Viernes 17
Comedia en el Ford
Con la conducción de Aida Rodríguez, la participación del comediante Frankie Quiñones y el DJ D-Nice, tendrá lugar el Aida Rodríguez’s The Remix en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles), muna noche de comedia y música. Viernes 17 de julio a las 8 pm. Boletos desde $40. Informes theford.com.
Feria de OC en el Orange County Fair and Event Center
La Feria del Condado de Orange está de regreso en el Orange County Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) con el tema “¡Tu aventura te espera!”. Entre los atractivos de la feria se incluyen animales, opciones gastronómicas, atracciones mecánicas, conciertos, exposiciones de arte y más. Del viernes 17 de julio al 16 de agosto. Boletos desde $9. Informes ocfair.com.
Sábado 18
Roberto Tapia en el teatro Youtube
Roberto Tapia, intérprete de música ranchera, norteña, corridos y baladas románticas, trae su gira Voz y raíz al teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará temas de su disco nuevo, “Que siga la mata dando”. Sábado 18 de julio a las 8 pm. Boletos desde $46. Informes ticketmaster.com.
Fuerza Régida en el Dodger Stadium
La banda formada en San Bernardino, California, Fuerza Régida, se presenta en casa, en el estadio de los Dodgers (1000 Vin Scully Ave., Los Angeles), con su This Is Our Dream Stadium Tour, donde cantará sus corridos tumbados y sus canciones urbanas. Sábado 18 de julio a las 8 pm. Boletos desde $230. Informes ticketmaster.com.
Domingo 19
Día del helado en el Kidspace
El museo Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) celebrará el Día Internacional del Helado con un mundo de estas golosinas. El museo tendrá prueba de helados de sabores inspirados en las culturas de todo el mundo; participarán vendedores de helados locales. Domingo 19 de abril del 10 am a 4 pm. Boletos desde $15. Informes kidspacemuseum.org.
Lunes 20
Lego Festival en Legoland
Por segundo año consecutivo, el parque Legoland (1 Legoland Dr., Carlsbad) realiza el Lego Festival, con cinco zonas interactivas —Music Zone, Creative Zone, Chill Out Zone, Thrill Zone y Play Zone—, junto con nuevas atracciones en las zonas de Thrill y Play. Lego Pokémon será también parte de este festival y tendrá una zona de juego. Del lunes 20 de julio al 30 de agosto. Boletos desde $79. Informes legoland.com.
Martes 21
Joe Hisaishi en el Hollywood Bowl
Joe Hisaishi, autor de las bandas sonoras de cintas como Princess Mononoke, My Neighbor Totoro y Ponyo, del Studio Ghibli, participará en la serie Composer in Focus del Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), donde dirigirá fragmentos de temas de algunas de sus películas favoritas. También se proyectarán clips de los filmes. Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 a las 8 pm. Boletos desde $12. Informes hollywoodbowl.com.