Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 16 al 22 de julio

Jueves 16

Catriel y Paco Amoroso

El exitoso dúo argentino, Catriel y Paco Amoroso, regresa a Los Angeles para presentar su gira Free Spirits, que montará en el Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles). Interpretarán temas de su nuevo disco, “Free Spirits”. Hoy jueves 16 de julio a las 8 pm. Boletos desde $54. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Lo Cotidiano en la Eastern Projects Gallery

La Eastern Projects Gallery (900 N. Broadway, Suite 1090, Los Angeles) presenta la exhibición Lo Cotidiano, con los artistas Juan Carlos Villegas , Fernando Huerta, Ivanko Moses Lee, MnkyUp4, Don Toledo y Joaquin Trujillo. Todos ellos son de distintas regiones de México y están conectados a través de diversos contextos culturales y prácticas artísticas. Hay pinturas, fotografías, instalaciones y performance. Termina el sábado 18 de julio. Entrada gratuita. Informes easternprojectsgallery.com.

Foto: Cortesía

Exhibición en el museo Getty

El J. Paul Getty Museum (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta Odilon Redon: Otherworldly Visions, una exhibición con trabajos del artista francés, como un grupo de dibujos al carboncillo, litografías y pasteles de la colección del Getty. Termina el 18 de octubre. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Viernes 17

Comedia en el Ford

Con la conducción de Aida Rodríguez, la participación del comediante Frankie Quiñones y el DJ D-Nice, tendrá lugar el Aida Rodríguez’s The Remix en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles), muna noche de comedia y música. Viernes 17 de julio a las 8 pm. Boletos desde $40. Informes theford.com.

Feria de OC en el Orange County Fair and Event Center

La Feria del Condado de Orange está de regreso en el Orange County Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) con el tema “¡Tu aventura te espera!”. Entre los atractivos de la feria se incluyen animales, opciones gastronómicas, atracciones mecánicas, conciertos, exposiciones de arte y más. Del viernes 17 de julio al 16 de agosto. Boletos desde $9. Informes ocfair.com.

Crédito: Captura/YouTube

Sábado 18

Roberto Tapia en el teatro Youtube

Roberto Tapia, intérprete de música ranchera, norteña, corridos y baladas románticas, trae su gira Voz y raíz al teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará temas de su disco nuevo, “Que siga la mata dando”. Sábado 18 de julio a las 8 pm. Boletos desde $46. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Cortesía

Fuerza Régida en el Dodger Stadium

La banda formada en San Bernardino, California, Fuerza Régida, se presenta en casa, en el estadio de los Dodgers (1000 Vin Scully Ave., Los Angeles), con su This Is Our Dream Stadium Tour, donde cantará sus corridos tumbados y sus canciones urbanas. Sábado 18 de julio a las 8 pm. Boletos desde $230. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Cortesía

Domingo 19

Día del helado en el Kidspace

El museo Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) celebrará el Día Internacional del Helado con un mundo de estas golosinas. El museo tendrá prueba de helados de sabores inspirados en las culturas de todo el mundo; participarán vendedores de helados locales. Domingo 19 de abril del 10 am a 4 pm. Boletos desde $15. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham

Lunes 20

Lego Festival en Legoland

Por segundo año consecutivo, el parque Legoland (1 Legoland Dr., Carlsbad) realiza el Lego Festival, con cinco zonas interactivas —Music Zone, Creative Zone, Chill Out Zone, Thrill Zone y Play Zone—, junto con nuevas atracciones en las zonas de Thrill y Play. Lego Pokémon será también parte de este festival y tendrá una zona de juego. Del lunes 20 de julio al 30 de agosto. Boletos desde $79. Informes legoland.com.

Foto: Legoland

Martes 21

Joe Hisaishi en el Hollywood Bowl

Joe Hisaishi, autor de las bandas sonoras de cintas como Princess Mononoke, My Neighbor Totoro y Ponyo, del Studio Ghibli, participará en la serie Composer in Focus del Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), donde dirigirá fragmentos de temas de algunas de sus películas favoritas. También se proyectarán clips de los filmes. Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 a las 8 pm. Boletos desde $12. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía



