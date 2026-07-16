El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 16 de julio indica que la temperatura alcanzará un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 18 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:14 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 90 grados Fahrenheit (27 y 32 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.