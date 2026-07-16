George Santos participará en reality extremo tras su polémico paso por la política y la prisión

El excongresista republicano George Santos, conocido por los escándalos que marcaron su breve paso por el Congreso, volverá a aparecer en la escena pública, esta vez como concursante de Special Forces: World’s Toughest Test, un reality que pone a prueba la resistencia física y mental de sus participantes.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, Santos formará parte de la quinta temporada del programa, cuya grabación se desarrolla en la selva de Malasia. Los concursantes enfrentarán ejercicios inspirados en entrenamientos militares, entre ellos pruebas con gases químicos, recorridos de alta exigencia y desafíos de supervivencia.

“¡Dejé de estar sentado en el sofá y probé algo nuevo! ¡Y lo cambió TODO!”, escribió George Santos en su cuenta de X al anunciar su participación.

I took my fat behind off the couch and tried something new!



And it changed EVERYTHING! I can’t wait to share this experience with y’all!@SpecialForces pic.twitter.com/idxtM5U1Zx — George Santos (@Georgesantos) July 15, 2026

De congresista expulsado a estrella de reality

La trayectoria de George Santos ha estado marcada por la controversia. Fue elegido como representante de Nueva York en 2022, pero meses después salieron a la luz múltiples falsedades sobre su historia personal y profesional.

Más tarde enfrentó acusaciones por fraude, robo a donantes de campaña y declaraciones falsas sobre su patrimonio. Tras declararse culpable, cumplió una condena en prisión y más tarde intentó regresar a la política, aunque abandonó rápidamente su nueva candidatura por falta de financiamiento.

Un reto físico para cambiar su imagen

En el reality, Santos compartirá competencia con otras celebridades, entre ellas el exjugador de la NBA Matt Barnes y la actriz Ruby Rose. La cadena describe el programa como “la prueba definitiva de resistencia física, mental y emocional”.

Su participación representa un nuevo intento por mantenerse vigente en la opinión pública, luego de que recientemente también enfrentara una nueva controversia relacionada con plataformas de apuestas en línea.

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