George Santos enfrenta nueva investigación por presuntas apuestas con información privilegiada

El excongresista republicano George Santos vuelve a estar bajo escrutinio federal. Esta vez, las autoridades investigan si utilizó información privilegiada para beneficiarse de apuestas realizadas en Kalshi, una plataforma de mercados de predicción en línea.

De acuerdo con información publicada por MS NOW, la investigación se centra en operaciones realizadas por Santos antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump.

Fuentes familiarizadas con el caso señalaron que las actividades del exlegislador fueron reportadas tanto a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) como al Departamento de Justicia (DOJ). Sin embargo, mientras la CFTC confirmó una investigación en curso, el DOJ aseguró que actualmente no mantiene una pesquisa contra Santos.

La apuesta que levantó sospechas

La controversia surgió a partir de una publicación realizada por Santos el 23 de febrero en la red social X. En ese mensaje afirmó que asistiría al discurso sobre el Estado de la Unión y que observaría el evento desde la galería de invitados.

No obstante, según los reportes, el excongresista habría apostado en Kalshi a que no asistiría al evento. Horas antes del discurso, anunció públicamente que no acudiría debido a problemas de viaje.

“¡Ver el discurso del Estado de la Unión en la televisión del aeropuerto no estaba en mis planes!”, escribió entonces.

La secuencia de acontecimientos generó dudas sobre si obtuvo beneficios económicos gracias a información que solo él conocía respecto a sus planes reales.

Un historial marcado por escándalos

Santos respondió a las acusaciones mediante un comunicado publicado en X, donde calificó los señalamientos de “absurdos” y aseguró que su equipo legal ya está en contacto con las autoridades para esclarecer la situación.

La nueva investigación se suma a una larga lista de problemas legales para el exlegislador republicano. Elegido al Congreso en 2022, Santos fue expulsado de la Cámara de Representantes en diciembre de 2023 tras una investigación ética que documentó múltiples irregularidades.

Posteriormente, se declaró culpable de fraude electrónico y robo de identidad agravado. Fue condenado a 87 meses de prisión federal, aunque el presidente Trump conmutó su sentencia en octubre de 2025, argumentando que había sido tratado injustamente.

Además, una investigación del Comité de Ética de la Cámara concluyó que utilizó fondos de campaña para gastos personales, incluyendo tratamientos estéticos, artículos de lujo y suscripciones en línea.

La investigación sobre sus apuestas podría convertirse en un nuevo capítulo de la polémica trayectoria política de quien alguna vez fue una de las figuras más controvertidas del Congreso.

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