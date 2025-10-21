George Santos, exrepresentante republicano indultado, aboga por una reforma penitenciaria

Luego de salir de prisión gracias a un indulto concedido por el presidente Donald Trump, George Santos, exrepresentante republicano por Nueva York quien estaba condenado a 87 meses de prisión por fraude, afirma estar dispuesto a trabajar para lograr una reforma penitenciaria.

El controversial personaje de 37 años había sido sentenciado a más de 7 años de prisión federal tras declararse culpable de fraude electrónico y robo de identidad agravado, por lo cual, desde finales de julio, cumplía su condena. Sin embargo, obtuvo su libertad gracias a que Trump lo describió como un hombre “terriblemente maltratado” durante los tres meses en la Institución Correccional Federal (FCI) de Fairton, ubicada al sur de Nueva Jersey.

De acuerdo con la fotografía publicada por Ed Martin, fiscal de indultos, en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Santos ya no tiene ninguna obligación de compensar a las personas a las que defraudó.

“Conmutación inmediata de toda su sentencia al tiempo cumplido sin más multas, restitución, libertad condicional, libertad supervisada u otras condiciones”, indica parte del indulto.

George Santos afirma estar dispuesto a luchar por una reforma penitenciaria, pues considera necesario reducir la gran cantidad personas en prisión. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Bajo este planteamiento, con sólo tres meses en prisión además de librarse de 84 más, el exrepresentante neoyorquino se libera del compromiso de cubrir cerca de $600,000 dólares para reparar un poco el daño causado a las personas de cuyas tarjetas de crédito sustrajo miles de dólares para pagarse una lujosa vida.

“Ya no tengo ningún asunto pendiente con la ley. No tengo restitución. No tengo libertad condicional. La gente me va a odiar. Entiendo que la gente quiera convertir esto en algo como ‘Se está saliendo con la suya’. Yo no me estoy saliendo con la mía, fui la primera persona en ir a una prisión federal por una infracción civil“, expresó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

Envalentonado por del beneficio que obtuvo a través de un indulto, George Santos afirma estar dispuesto a luchar por una reforma penitenciaria, pues considera necesario reducir la gran cantidad personas en prisión.

“Estados Unidos tiene hoy aproximadamente 250,000 reclusos federales, y creo que sería mucho mejor considerar la reducción de esa cifra. Si puedo contribuir a ello, sería un gran camino a seguir en el futuro. Le dije al presidente que me encantaría participar en la reforma penitenciaria, y no de forma partidista”, expresó.

Sigue leyendo:

• George Santos salió de prisión horas después recibir un indulto concedido por Donald Trump

• Trump informó que conmutó la sentencia por fraude de George Santos

• George Santos, exrepresentante acusado de fraude, continúa atacando al Departamento de Justicia