George Santos salió de prisión horas después recibir un indulto concedido por Donald Trump

Luego de ser indultado por el presidente de la nación, George Santos, exrepresentante republicano por Nueva York quien estaba condenado a 87 meses de prisión por fraude, abandonó la Institución Correccional Federal (FCI) de Fairton, ubicada al sur de Nueva Jersey.

El controversial personaje de 37 años había sido sentenciado a más de 7 años de prisión federal tras declararse culpable de fraude electrónico y robo de identidad agravado por lo que, desde finales de julio, cumplía su condena.

Sin embargo, su destino dio un giro inesperado luego de que Trump accediera a tomar en cuenta una solicitud de clemencia que le hizo llegar desde mayo.

“Aceptaré una conmutación, un indulto, lo que el presidente esté dispuesto a darme. Presidente Trump, le agradecería si pudiera considerarme.

No soy un monaguillo, pero tampoco soy un criminal empedernido. Creo que nadie mejor que Trump para saber cómo es un Departamento de Justicia armado. Siete años y tres meses de prisión para un delincuente primerizo por asuntos de campaña es simplemente exagerado”, expresó en el talk show presentado por el periodista Piers Morgan.

George Santos no les devolvió un solo centavo a los donantes a quienes les sustrajo miles de dólares de sus tarjetas de crédito. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Después de meses de escuchar las peticiones de algunos políticos amigos de George Santos, el jefe de la nación decidió indultarlo a pesar de que se comprobó su defraudación a decenas de donantes que confiaron en él y en su equipo al proporcionarles sus números de tarjetas de crédito de las cuales después les sustrajeron dinero para pagar lujosos regalos, tratamientos de belleza y hasta algunos viajes.

“George ha estado en aislamiento durante largos periodos y, según todos los indicios, ha sido terriblemente maltratado. Por lo tanto, acabo de firmar una Conmutación de la pena, liberando a George Santos de la prisión INMEDIATAMENTE. ¡Mucha suerte, George, que tengas una vida plena!”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Una vez firmada la conmutación, cerca de la media noche, Joe Murray, su abogado y algunos familiares de George Santos esperaron pacientemente a que el exrepresentante del 3.º distrito congresional de Nueva York, cruzara las puertas de la Institución Correccional Federal (FCI) de Fairton para quedar en libertad y de paso evadir la responsabilidad de pagar $373.749,97 dólares como compensación para las víctimas de sus delitos.

De manera tranquila, Santos se subió a un vehículo y él mismo condujo de regreso hasta su casa donde pasará varios días analizando cuál será el siguiente paso en su carrera, pues en su momento aseguró que al salir de prisión no descartaba volver a postularse a algún cargo político.

El republicano Nick LaLota, representante por el primer distrito congresional de Nueva York, compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde se mostró en contra del indulto otorgado a quien fue su compañero de partido.

“George Santos no solo mintió: robó millones, defraudó una elección y sus delitos (por los que se declaró culpable) ameritan una condena de más de tres meses. Debería dedicar el resto de su vida a demostrar arrepentimiento y resarcir a quienes perjudicó”, escribió.

