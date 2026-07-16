Horóscopo de hoy para Aries del 16 julio de 2026

Si tienes hijos te empeñarás en incrementar el intercambio y la comunicación. Además, le darás importancia a la recreación y harás averiguaciones para asistir a shows, conciertos o espectáculos. En el ámbito amoroso, sabrás transmitir un mensaje impactante.

Horóscopo de amor para Aries Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Aries Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.