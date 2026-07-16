Suspenden a operador del teleprompter de Trump por apuestas ligadas a sus discursos

El operador del teleprompter del presidente Donald Trump, Gabriel Pérez, fue suspendido de su empleo y sueldo luego de que surgieran acusaciones de que habría obtenido más de $100,000 apostando en mercados de predicción sobre los discursos del mandatario, según un reporte de ABC News.

De acuerdo con el medio citado, investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) analizan si Pérez utilizó información a la que tenía acceso por su trabajo en la Casa Blanca para realizar apuestas en Kalshi, una plataforma donde los usuarios pueden pronosticar eventos políticos y públicos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el empleado fue suspendido sin goce de sueldo y aseguró que el propio Trump respaldó la decisión.

“La Casa Blanca tiene unas normas éticas estrictas que esperamos que todos los empleados y funcionarios sigan”, declaró el portavoz Davis Ingle.

La investigación apunta a más de una docena de discursos

Según las fuentes consultadas por el medio, Pérez habría apostado sobre el contenido de más de una docena de discursos presidenciales entre diciembre y marzo, incluyendo mensajes en horario estelar, la participación de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos y otros eventos oficiales.

Las pesquisas señalan que el operador tenía acceso anticipado a los discursos y, en algunos casos, habría modificado sus apuestas durante las intervenciones del presidente cuando este se apartaba del texto preparado.

Kalshi informó que detectó movimientos inusuales y notificó el caso a la CFTC.

“Nuestro equipo de vigilancia detectó rápidamente estas operaciones y las remitió a la CFTC”, afirmó Bobby DeNault, abogado principal de la plataforma.

Reguladores buscan un acuerdo

Las fuentes citadas por ABC News indican que Gabriel Pérez ya fue entrevistado por los reguladores y reconoció parte de las operaciones investigadas. Aunque fiscales federales de Manhattan decidieron no abrir un proceso penal, la CFTC analiza un posible acuerdo que incluiría la devolución de las ganancias obtenidas y el compromiso de no repetir este tipo de prácticas.

El caso se suma a otros expedientes recientes relacionados con el uso de información privilegiada en mercados de predicción, un sector que ha crecido en popularidad en el país.

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