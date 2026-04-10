La Casa Blanca lanza advertencia interna: nada de apuestas en mercados predictivos

La Oficina de Administración de la Casa Blanca envió el mes pasado un correo a sus asesores en el que les pidió abstenerse de realizar apuestas en mercados de predicción utilizando información no pública, según informaron funcionarios a CBS News.

“Informes recientes de la prensa han generado preocupación sobre el uso por parte de funcionarios gubernamentales de información no pública para apostar en mercados de predicción en línea, como Kalshi o Polymarket”, señala el mensaje, obtenido por ese medio.

Además, el documento advierte que filtrar información privilegiada para comprar o vender contratos podría constituir un “delito penal”, ya que “las normas éticas gubernamentales prohíben el uso de información no pública para beneficio propio o de terceros”.

El portavoz de la Casa Blanca, David Ingle, defendió la postura del gobierno y en declaraciones al medio citado subrayó que el presidente Donald Trump ha sido enfático en un punto: ningún funcionario público debe beneficiarse económicamente del uso de información no pública. Aseguró que, aunque la administración respalda un mercado sólido, la prioridad seguirá siendo el bienestar de la ciudadanía.

Ingle recalcó que todos los empleados federales están obligados a cumplir con estrictas normas éticas que prohíben aprovechar datos reservados con fines personales o financieros. Estas reglas, dijo, son claras y aplican sin excepción dentro del gobierno.

Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a posibles irregularidades dentro de la administración, al calificarlas como señalamientos sin sustento. Según el vocero, difundir este tipo de acusaciones sin pruebas no solo es irresponsable, sino que distorsiona el debate público.

Los rumores sobre una posible filtración de información cobraron fuerza el 23 de marzo, cuando el presidente anunció en Truth Social el aplazamiento de ataques contra centrales eléctricas en Irán. Minutos antes del mensaje, se registró un repunte en las negociaciones de futuros petroleros, según reportaron tres medios especializados en finanzas, lo que encendió alertas por un posible uso de información privilegiada.

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