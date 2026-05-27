Administración Trump busca imponer NDA a empleados federales tras filtraciones

La Casa Blanca quiere endurecer el control interno en el gobierno federal con una nueva propuesta que obligaría a empleados públicos a firmar acuerdos de confidencialidad, conocidos como NDA. La medida surge después de varias filtraciones relacionadas con operativos migratorios y acciones militares sensibles.

De acuerdo con información publicada por la Oficina de Gestión de Personal (OPM) en el Registro Federal, la iniciativa aplicaría tanto para nuevos trabajadores como para empleados federales actualmente en funciones.

Crece presión por filtraciones internas

La OPM argumenta que recientes filtraciones pusieron en riesgo la seguridad de agentes federales y miembros de las Fuerzas Armadas. Aunque el documento no menciona directamente el caso del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la propuesta aparece en medio de críticas por revelaciones relacionadas con operaciones militares y temas migratorios.

“El gobierno federal no debería estar sujeto a un estándar inferior”, declaró Scott Kupor, director de la OPM, al defender la propuesta. Según el funcionario, los acuerdos buscan reforzar la rendición de cuentas y evitar divulgaciones no autorizadas de información sensible.

Actualmente, los aproximadamente dos millones de trabajadores federales ya tienen obligaciones legales para proteger información confidencial. Sin embargo, expertos aseguran que una implementación masiva de NDA sería inédita dentro del gobierno estadounidense.

Expertos advierten riesgos para denunciantes

Algunos especialistas consideran que la redacción propuesta es demasiado amplia y podría generar temor entre empleados que quieran denunciar irregularidades.

Ray Limon, exabogado y exfuncionario de recursos humanos del gobierno federal, afirmó a NPR que la iniciativa podría afectar a quienes reporten casos de fraude, abuso o mal manejo de recursos públicos.

“Parece ser una medida nueva y de alcance muy amplio”, señaló Limon. “Creo que va a generar mucha más confusión de la necesaria”.

La propuesta establece que los acuerdos cubrirían información relacionada con operaciones internas, asuntos de personal y materiales deliberativos que no sean públicos.

Además, la administración abrió un periodo de comentarios públicos hasta el 26 de junio para discutir posibles sanciones contra empleados que se nieguen a firmar los acuerdos. Entre las medidas consideradas aparecen despidos o restricciones para futuros empleos dentro del gobierno federal.

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