El Servicio Secreto arrestó a un hombre que pretendía ingresar por sorpresa a la Casa Blanca

Al percatarse que un individuo escaló la valla perimetral de la Casa Blanca con el objetivo de introducirse al inmueble donde se encontraba el presidente Donald Trump, el personal del Servicio Secreto actuó de inmediato y lo sometió.

De acuerdo con reportes de las cadenas de televisión WUSA-TV y WJLA-TV, el sujeto en cuestión fue detectado alrededor de las 11:30 a. m.

Al parecer, su idea era introducirse al recinto presidencial ingresando por un área cercana al Edificio del Tesoro.

Sin embargo, al ser detectado por una cámara de seguridad de inmediato se activó una alarma y eso propició que un grupo de agentes corriera hasta llegar a él para inmovilizarlo.

Durante el forcejeo, uno de los miembros del Servicio Secreto y el detenido terminaron con algunas heridas superficiales en el cuerpo, las cuales requirieron de ser atendidas por personal médico.

Aunque la Casa Blanca confirmó el incidente, se reservó el derecho de dar a conocer la identidad del detenido puesto a disposición de las autoridades hasta definir su situación legal.

Cabe señalar que desde finales de noviembre del año pasado cuando, a unas cuadras de la Casa Blanca, el afgano Rahmanullah Lakanwal disparó en contra de dos integrantes de la Guardia nacional dejando sin vida a uno de ellos, se decidió reforzar la seguridad en todo el perímetro cercano al número 1600 de Pennsylvania Avenue.

Durante las 24 horas, personal del Servicio Secreto vigila que nada perturbe el orden en el lugar donde reside el presidente. (Crédito: Alex Brandon / AP)

A finales de febrero, personal del Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre armado que violó el perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida.

“Un hombre armado fue asesinado a tiros por agentes del Servicio Secreto de EE.UU. y @PBCountySheriff tras entrar ilegalmente en el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta madrugada”, escribió Anthony Gugliemi, director del Servicio Secreto, en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

En otro incidente ocurrido en junio del año pasado, Anthony Thomas Reyes, también intentó evadir los controles de seguridad para introducirse en la residencia del presidente Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida. Sin embargo, fue detenido por el Servicio Secreto.

El hombre en cuestión aseguró que pretendía “difundirle el evangelio” al republicano de 78 años, pues deseaba casarse con su nieta Kai Trump.

Desde que el actual mandatario de la nación fue objeto de un atentado en Butler, Pensilvania, mientras participaba en un evento para promover su campaña como candidato presidencial, en junio de 2024, en cada uno de los lugares donde suele residir, los controles de seguridad son una prioridad para salvaguardar su integridad.

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