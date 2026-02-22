Agentes del Servicio Secreto matan a hombre armado que entró a residencia de Trump en Florida

Elementos del Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre armado que violó el perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino de alrededor de 20 años, ingresó a la residencia de Mar-a-Lago de manera “ilegal” durante la madrugada de este domingo 22 de febrero.

“Un hombre armado fue asesinado a tiros por agentes del Servicio Secreto de EE.UU. y @PBCountySheriff tras entrar ilegalmente en el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta madrugada”, señaló el director del Servicio Secreto, Anthony Gugliemi.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Por su parte, las autoridades locales de Palm Beach, precisaron en conferencia de prensa que dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 a.m. (hora local).

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, el hombre “levantó el arma” y los agentes decidieron disparar.

Hombre ingresó con una escopeta en residencia de Mar-a-Lago. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

