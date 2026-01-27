Arrestan a bibliotecaria por intentar reclutar a personas en redes sociales para asesinar a Trump

Morgan L. Morrow, bibliotecaria de Virginia Occidental, fue detenida por las autoridades bajo acusaciones de intentar reclutar a personas a través de redes sociales con el objetivo de asesinar al presidente Donald Trump.

Presuntamente, la policía descubrió un video publicado en TikTok donde la mujer de 37 años decía: “Seguramente un francotirador con una enfermedad terminal no puede ser una gran petición entre 342 millones”.

Dicho señalamiento fue interpretado como una defensa ante un hipotético asesinato del mandatario de la nación.

Por ello, miembros de la Oficina de Investigaciones del Condado de Jackson, junto con oficiales del Departamento de Policía de Ravenswood, montaron un operativo para arrestar a Morrow en su propio domicilio ubicado en el Condado de Jackson.

“Tenía la intención de ser una amenaza dirigida al presidente Donald J. Trump. Razones personales para desearle daño al presidente”, indica parte del informe dado a conocer por las autoridades después trasladarla a la Cárcel regional del Centro Sur.

El Servicio Secreto afirma que en los últimos meses se han incrementado las amenazas de muerte en contra de Donald Trump. (Crédito: Luis M. Álvarez / AP)

A Morrow se atribuye haber violado conscientemente el código 61-6-24(b) de Virginia Occidental al hacer y comunicar una amenaza terrorista.

En espera de que la bibliotecaria sea juzgada, los registros judiciales indican que la magistrada Laura Pursley le fijó una fianza de $75,000 dólares, dinero que no fue cubierto y deberá permanecer recluida hasta definir su situación legal, lo cual podría llevar algunos meses.

Con el objetivo de deslindarse de cualquier responsabilidad sobre la postura asumida por Morgan L. Morrow, la Biblioteca Pública del Condado de Jackson publicó un comunicado en su página de Facebook.

“Los comentarios recientes de un empleado no reflejan la misión, los valores ni las normas de conducta de nuestra organización. Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades con el público y nuestros seguidores, y estamos comprometidos con el profesionalismo, el respeto y la integridad en todo lo que hacemos. Las opiniones expresadas son a título individual y no representan la postura de la organización. Estamos abordando el asunto internamente de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos establecidos. Mantenemos nuestro compromiso con nuestra misión y con el servicio a la comunidad, respetando nuestros valores fundamentales”, señala el texto.

