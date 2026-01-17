Fiscales exigen cadena perpetua para quien pretendía dispararle a Donald Trump en Florida

Después de que las pruebas presentadas por los fiscales asignados al caso de Ryan Routh, sujeto de 59 años que en septiembre de 2024 intentó dispararle con un rifle a Donald Trump en Florida, demostraron que es culpable de los cinco cargos analizados en su contra durante un juicio donde él mismo se encargó de su defensa, el fallo del juez podría significarle cadena perpetua.

El 15 septiembre de 2024, el hombre originario de Carolina del Norte fue detenido por las autoridades después de haber sido descubierto escondido entre unos arbustos con un arma cerca del Trump International, a una distancia aproximada de entre 300 y 500 metros de Donald Trump —en ese momento candidato presidencial republicano— mientras jugaba al golf en West Palm Beach.

Su objetivo de asesinar al magnate neoyorquino se vino abajo al ser detectado por un miembro del Servicio Secreto.

El año pasado, Ryan Routh trató de demostrar su presunta inculpabilidad sin la ayuda de abogados representándose él mismo ante un jurado congregado en Fort Pierce, Florida.

Sin embargo, su estrategia no funcionó y fue declarado culpable de cinco cargos: intento de asesinato de un importante candidato presidencial, agresión a un agente federal, posesión de arma de fuego y municiones como delincuente, y posesión de un arma de fuego con número de serie borrado.

Ryan Routh fue declarado culpable de los cinco cargos formulados en su contra. (Crédito: Lothar Speer / AP)

Previo al 4 de febrero, cuando se conocerá la sentencia de Routh, los fiscales federales escribieron en documentos judiciales que su conducta asumida desde que fue detenido por las autoridades merece una sentencia no menor a la máxima cadena perpetua, pues demostró la voluntad de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino y ningún rasgo de arrepentimiento al respecto.

“La Constitución ofrece a los ciudadanos muchas vías pacíficas para oponerse o expresar un fuerte disenso sobre un candidato presidencial; el asesinato no es una de ellas.

El acusado reconoce que fue declarado culpable por el jurado, pero afirma que éste fue engañado por su incapacidad para confrontar eficazmente a los testigos, utilizar pruebas o presentar afirmativamente pruebas de destitución diseñadas para demostrar su falta de intención de causar daño a nadie”, indica parte del memorando de sentencia de 21 páginas elaborado por el gobierno.

