El hombre acusado de intentar matar a Donald Trump trató de suicidarse

Ryan Routh, el sujeto de 59 años que en septiembre del año pasado intentó dispararle con un rifle a Donald Trump en Florida, intentó quitarse la vida al escuchar como un juez lo declaró culpable.

El 15 septiembre del año pasado, el hombre originario de Carolina del Norte fue detenido por las autoridades después de haber sido descubierto escondido entre unos arbustos con un arma cerca del Trump International, a una distancia aproximada de entre 300 y 500 metros de Donald Trump —en ese momento candidato presidencial republicano— mientras jugaba al golf en West Palm Beach.

Su objetivo de asesinar al magnate neoyorquino se vino abajo al ser detectado por un miembro del Servicio Secreto.

Ryan Routh pretendía demostrar su presunta inculpabilidad sin la ayuda de abogados representándose él mismo ante un jurado congregado en Fort Pierce, Florida.

Sin embargo, su estrategia no funcionó y fue declarado culpable de cinco cargos: intento de asesinato de un importante candidato presidencial, agresión a un agente federal, posesión de arma de fuego y municiones como delincuente, y posesión de un arma de fuego con número de serie borrado.

Todos estos delitos podrían significarle ser condenado a cadena perpetua por la jueza Aileen Cannon, el próximo 18 de diciembre.

Ryan Routh podría pasar el resto de sus días encerrado en prisión (Crédito: Efrem Lukatsky / AP)

Desesperado por el destino que le aguarda, Ryan Routh intentó producirse una herida en el cuello con un bolígrafo, pero la oportuna intervención de los alguaciles presentes en el tribunal evitó dicha acción al derribarlo y después ponerle unas esposas.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, Lothar Speer, dibujante que estaba en la primera fila de la sala para recrear lo que sucedía durante el juicio, aseguró haber escuchado los gritos de Sara Routh, hija del acusado, alertando sobre lo que pretendía llevar a cabo su padre.

“¡Dios mío, está intentando suicidarse, está intentando suicidarse! ¡Que alguien lo detenga, por favor!”, presuntamente gritó la mujer.

John Grouse, especialista en informática y quien también presenció el juicio, descartó que Ryan Routh se haya alcanzado a herir como pretendía.

“No vi ninguna sangre, nadie allí vio sangre”, expresó para el mismo medio informativo.

